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Общество

Волгоградца осудят за вылов сетью трех стерлядей

Общество 09.07.2026 20:22
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09.07.2026 20:22


В Краснооктябрьский районный суд передано уголовное дело волгоградца, обвиняемого в браконьерстве. Как сообщили в Волгоградском ЛУ МВД, перед судом предстанет 57-летний мужчина. Неработающий горожанин, не имея разрешения на добычу водных биоресурсов, занимался незаконной добычей редкой породы рыбы на миграционных путях к местам нереста. 

Используя 76-метровую сеть, на надувной лодке в районе воложки Денежная акватории реки Волги в Краснооктябрьском районе он выловил три стерляди и был задержан 29 мая с поличным.  Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 27 тысяч рублей. 

Мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет. 

Фото Волгоградского ЛУ МВД

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