Волгоградца осудят за вылов сетью трех стерлядей





В Краснооктябрьский районный суд передано уголовное дело волгоградца, обвиняемого в браконьерстве. Как сообщили в Волгоградском ЛУ МВД, перед судом предстанет 57-летний мужчина. Неработающий горожанин, не имея разрешения на добычу водных биоресурсов, занимался незаконной добычей редкой породы рыбы на миграционных путях к местам нереста.

Используя 76-метровую сеть, на надувной лодке в районе воложки Денежная акватории реки Волги в Краснооктябрьском районе он выловил три стерляди и был задержан 29 мая с поличным. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 27 тысяч рублей.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет.