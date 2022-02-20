В Волгограде и Волжском эвакуируют торговые центры











Посетителей ряда ТЦ Волгограда и ТРК «Волгамолл» в Волжском эвакуировали в связи с поступившим электронным письмом с угрозами, сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах. Многочисленных покупателей просят покинуть магазины, по громкоговорителю объявлено о прекращении работы комплексов по техническим причинам.





К зданиям ТРК прибыли наряды полиции, кинологи, сотрудники МЧС. Люди покидают магазины спокойно, без спешки, передает корреспондент информагентства из ТРК «Мармелад» в Дзержинском районе Волгограда. Торговый центр «Парк Хаус» работает в штатном режиме.



