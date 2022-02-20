В Волгограде и Волжском эвакуируют торговые центры

Происшествия 20.02.2022 15:00
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20.02.2022 15:00
Посетителей ряда ТЦ Волгограда и ТРК «Волгамолл» в Волжском эвакуировали в связи с поступившим электронным письмом с угрозами, сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах. Многочисленных покупателей просят покинуть магазины, по громкоговорителю объявлено о прекращении работы комплексов по техническим причинам.
К зданиям ТРК прибыли наряды полиции, кинологи, сотрудники МЧС. Люди покидают магазины спокойно, без спешки, передает корреспондент информагентства из ТРК «Мармелад» в Дзержинском районе Волгограда. Торговый центр «Парк Хаус» работает в штатном режиме.
Напомним, многочисленные сообщения о минировании зданий появляются в Волгоградской области с завидной регулярностью. Посетителей ТРК «Волгамолл» в Волжском уже эвакуировали на этой неделе, 16 февраля. Ранее волна лжеминирований прокатилась по Волгоградской области 5 февраля. В январе из-за анонимок с угрозами пришлось прервать занятия в школах и детских садах Волгограда.
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