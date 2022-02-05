Волна ложных минирований снова накрыла Волгоград





Посетителей и персонал торговых центров в Волгограде сегодня выводили на улицу из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, такие сообщения по электронной почте получили ТЦ, расположенные в Центральном, Ворошиловском и Дзержинском районах города. Несколько торговых центров уже проверено, сообщения оказались ложными.

Отметим, что накануне анонимные лица аналогичным образом минировали районные суды. Угрозы в данных случаях также не подтвердились.



