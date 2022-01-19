В Волгоградской области массово эвакуируют школы и детские сады





Обучающихся, педагогов и воспитателей образовательных учреждений в Волгоградской области массово эвакуируют за пределы зданий из-за анонимных сообщений о минировании. Как стало известно ИА «Высота 102», подобные электронные письма с угрозами не в первый раз поступают в школы и детские сады, чтобы дестабилизировать их работу.





Сейчас все учреждения и экстренные службы региона действуют по утвержденным алгоритмам, все проходит штатно. Людей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Аналогичная ситуация с массовой эвакуацией школ из-за сообщений о минировании произошла сегодня утром в Красноярском крае. Отметим, что сегодня значительное число сотрудников правоохранительных органов задействованы в обеспечении безопасности граждан на крещенских купаниях.

Фото: Владислав Исайчев, ВКонтакте.