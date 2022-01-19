В Волгоградской области массово эвакуируют школы и детские сады

Происшествия 19.01.2022 11:03
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19.01.2022 11:03
Обучающихся, педагогов и воспитателей образовательных учреждений в Волгоградской области массово эвакуируют за пределы зданий из-за анонимных сообщений о минировании. Как стало известно ИА «Высота 102», подобные электронные письма с угрозами не в первый раз поступают в школы и детские сады, чтобы дестабилизировать их работу.
Сейчас все учреждения и экстренные службы региона действуют по утвержденным алгоритмам, все проходит штатно. Людей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Аналогичная ситуация с массовой эвакуацией школ из-за сообщений о минировании произошла сегодня утром в Красноярском крае. Отметим, что сегодня значительное число сотрудников правоохранительных органов задействованы в обеспечении безопасности граждан на крещенских купаниях.
Фото: Владислав Исайчев, ВКонтакте.
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