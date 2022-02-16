В Волжском эвакуировали посетителей ТРК «Волгамолл»





Посетители и сотрудники торгово-развлекательного комплекса «Волгамолл» в Волжском эвакуированы, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев произошедшего. На место прибыли пожарные и экипажи ППС. Эвакуацию, по словам очевидцев, провели после сообщения о минировании торгового центра. Информация о возможной угрозе уточняется.

Напомним, многочисленные сообщения о минировании зданий появляются в Волгоградской области с завидной регулярностью. Последняя волна лжеминирований школ, садиков, ТРК и учреждений прокатилась по региону 5 февраля.