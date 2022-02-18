На Семи ветрах в Волгограде на день отключат горячую воду и отопление





«Концессии теплоснабжения» в воскресенье, 20 февраля, приостановят подачу горячей воды и тепла в многоквартирные дома в микрорайоне Семь ветров в Волгограде. Кратковременное отключение связано с внеплановым ремонтом на теплосети диаметром 800 мм, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе коммунальной компании.

После окончания работ горячая вода и отопление вернутся в квартиры волгоградцев.

– В случае отсутствия горячего водоснабжения или отопления в конкретной квартире уже после завершения работ ресурсоснабжающей организацией на тепломагистрали необходимо обратиться в свою управляющую компанию, – добавили в «Концессиях теплоснабжения».

После заявки жильцов управляющая компания должна оперативно отрегулировать работу внутридомовых сетей и нормализовать подачу теплоносителя и горячей воды.

«Концессии теплоснабжения» приносят волгоградцам извинения за временные неудобства.