На Семи ветрах в Волгограде на день отключат горячую воду и отопление

Полезно знать 18.02.2022 17:35
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18.02.2022 17:35
«Концессии теплоснабжения» в воскресенье, 20 февраля, приостановят подачу горячей воды и тепла в многоквартирные дома в микрорайоне Семь ветров в Волгограде. Кратковременное отключение связано с внеплановым ремонтом на теплосети диаметром 800 мм, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе коммунальной компании.
После окончания работ горячая вода и отопление вернутся в квартиры волгоградцев.
– В случае отсутствия горячего водоснабжения или отопления в конкретной квартире уже после завершения работ ресурсоснабжающей организацией на тепломагистрали необходимо обратиться в свою управляющую компанию, – добавили в «Концессиях теплоснабжения».
После заявки жильцов управляющая компания должна оперативно отрегулировать работу внутридомовых сетей и нормализовать подачу теплоносителя и горячей воды.
«Концессии теплоснабжения» приносят волгоградцам извинения за временные неудобства.
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