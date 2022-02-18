







Четыре поликлиники в Волгоградской области ищут подрядчиков для проведения капитального ремонта своих зданий и отдельных помещений. Соответствующие электронные аукционы размещены на сайте госзакупок – в настоящее время ведется прием заявок, сообщает ИА «Высота 102».

Согласно конкурсной документации, масштабное обновление получат амбулатории в Краснослободске и Ленинске, а также помещение для рентген-аппарата в КП №1 на Спартановке в Волгограде. В поликлинике №28 в Дзержинском районе Волгограда капитально отремонтируют только кровлю. Строители также придут в этом году в поликлинику в Средней Ахтубе и в амбулаторию №30 в Волгограде. В последней также обустроят рентген-кабинет – победителем аукциона стало ООО «Промтех», предложившее стоимость контракта на 21% меньше первоначальной.

Параллельно сейчас выбирают подрядчика, который переделает помещения в корпусе поликлиники №4 на Академической, 14 в областном центре для будущего рентген-кабинета и цифровой флюорографии. Строителей ищут и для реконструкции корпуса поликлиники №11 на улице Краснопресненской, 20 в Волгограде. Второй корпус в доме №11 на той же улице отремонтирует ООО «Кор-Сервис», которое сбило цену на 22%. Исполнителя нашли и для поликлиники в Серафимовиче: ее обновит индивидуальный предприниматель А. Леонтьев, который снизил начальную цену контракта более чем на 21%.

Глобальное обновление поликлиник, в том числе в районах Волгоградской области, обойдется бюджету региона в 208 миллионов рублей. Наиболее дорогостоящий ремонт – в 30-й поликлинике на Ангарском. На него власти планируют потратить 48,3 млн рублей. В корпус 11-й поликлиники на Краснопресненской, 20 «вольют» более 35 млн рублей, в поликлинику Ленинской ЦРБ – 31,8 млн рублей. Почти 27,5 млн облздрав готов отдать тем, кто приведет в порядок поликлинику в Средней Ахтубе.

Большинство контрактов предусматривают проведение не только общестроительных работ, но и замену обветшалых инженерных сетей. Ремонты в поликлиниках Серафимовича, Средней Ахтубы, Краснослободска и №11 в Волгограде должны завершиться до 1 августа 2022 года, в Ленинске – до 31 октября текущего года. Помещения на Академической, 14 реконструируют до 31 марта, в поликлинике №1 на Спартановке – до 30 марта. Дольше всего строители будут заниматься 30-й поликлиникой: первый этап ремонта должен завершиться до 30 ноября 2022 года, второй – до 1 сентября 2023 года.

ИА «Высота 102» обратилось в комитет здравоохранения Волгоградской области за комментарием о предстоящем ремонте вышеуказанных медучреждений. На момент публикации ответ не был получен.