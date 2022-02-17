Мертвого мужчину нашли в палате психбольницы в Волгоградской области

Происшествия 17.02.2022 10:55
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17.02.2022 10:55
Проверка по факту смерти 85-летнего пациента психиатрической больницы проводится в Волгоградской области. Как стало известно «Высота 102», тело пожилого мужчины было обнаружено в палате у изголовья кровати. По предварительной информации, пенсионер был найден повешенным.
В ГБУЗ «Волгоградская областная психиатрическая больница №1» в Калачевском районе, где все произошло, сообщили, что по факту случившегося проводится внутренняя проверка. В обстоятельствах произошедшего также разбирается следствие.
- Пациент находился на плановом лечении, регулярно обследовался, не вызывал подозрений к тревожному поведению, - прокомментировали случившееся в лечебном учреждении. В больнице также отметили, что персоналом неукоснительно соблюдаются правила безопасности. Обходы отделений, в том числе и ночью, проводятся каждый час.
Справка. Волгоградская областная психиатрическая больница №1 расположена в Калачевском районе на станции Ложки. В медицинском учреждении функционирует 17 отделений, в т.ч. психотуберкулезные отделения, психиатрические отделения для принудительного лечения, соматопсихиатрические отделения. На сайте больницы указано, что штат в количестве 859 человек оказывает помощь 767 пациентам Волгоградской области.
Фото с сайта ГБУЗ «ВОПБ №1»
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