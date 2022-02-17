Мертвого мужчину нашли в палате психбольницы в Волгоградской области

Проверка по факту смерти 85-летнего пациента психиатрической больницы проводится в Волгоградской области. Как стало известно «Высота 102», тело пожилого мужчины было обнаружено в палате у изголовья кровати. По предварительной информации, пенсионер был найден повешенным.

В ГБУЗ «Волгоградская областная психиатрическая больница №1» в Калачевском районе, где все произошло, сообщили, что по факту случившегося проводится внутренняя проверка. В обстоятельствах произошедшего также разбирается следствие.

- Пациент находился на плановом лечении, регулярно обследовался, не вызывал подозрений к тревожному поведению, - прокомментировали случившееся в лечебном учреждении. В больнице также отметили, что персоналом неукоснительно соблюдаются правила безопасности. Обходы отделений, в том числе и ночью, проводятся каждый час.