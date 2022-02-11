Торговцев оружием задержали в Волгограде (ВИДЕО)

Расследования 11.02.2022 15:02
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11.02.2022 15:02
Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области пресекли деятельность преступной группы, которая занималась в регионе сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов. Как сообщили в УФСБ по региону, в Волгограде задержано трое активных участников группы. По местам их проживания изъяты револьвер системы "Наган", пистолет кустарного производства с прибором для бесшумной стрельбы, пулемет Дегтярева, 682 боеприпаса различного калибра, более 20 основных и составных частей огнестрельного оружия. Возбуждено уголовное дело.
Отметим, что сегодня Центр общественных связей ФСБ России сообщил о пресечении сети подпольных оружейников в 20 субъектах РФ, в том числе в Волгоградской области. Всего в ходе спецоперации правоохранительных органов в этих регионах было задержано 87 подпольных оружейников, изъято 274 единицы оружия, ликвидировано 26 нелегальных оружейных мастерских.
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