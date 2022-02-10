Расследования

Была Симой, стала Фимой: уволенная в Санкт-Петербурге учительница избавилась от темного прошлого в Волгограде

Расследования 10.02.2022 11:21
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10.02.2022 11:21


Учительница Серафима Сапрыкина, о которой все узнали после скандала в гимназии Санкт-Петербурга, имела судимость за нанесение ножевых ранений знакомому. Однако после инцидента 13-летней давности она сменила имя с Симы Чингизовны Казимовой и стала Серафимой Олеговной Сапрыкиной. Это произошло через несколько лет после того, как она выслушала приговор суда. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Екатерина Вальковская, в отношении Симы Казимовой в 2008 году Краснооктябрьским районным судом Волгограда был вынесен приговор. Девушка обвинялась в нанесении ножевых ранений, повлекших тяжкий вред здоровью. Согласно материалам дела, 29 октября 2007 года Казимова находилась в компании своих знакомых в одной из квартир. Девушка сделала замечание одному мужчине, за что он ударил ее в лицо. За Казимову заступился друг, между ними завязалась драка, тогда девушка схватила кухонный нож и дважды ударила обидчика.
На суде Сима Казимова отрицала свою причастность к преступлению и утверждала, что не била ножом знакомого. Однако ее вина была судом доказана. Она была осуждена на два года условно.
Напомним, Серафима Сапрыкина, бывшая Сима Казимова, стала известной после скандала в питерской гимназии №168, где она читала детям стихи Введенского и Хармса. Как она впоследствии заявила, руководство образовательного учреждения заставило ее после этого уволиться. После разразившегося скандала появилась информация о судимости Серафимы Сапрыкиной, однако женщина это отрицала.

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