Происшествия

В Волгограде подростка с товарищем задержали за автомобильные кражи

Происшествия 09.02.2022 13:04
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09.02.2022 13:04


В Волгограде задержаны подозреваемые в серии краж из автомобилей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, с конца прошлого года в полицию поступили несколько заявлений от жителей Центрального, Дзержинского и Ворошиловского районов. Во всех случаях автовладельцы сообщали о том, что неизвестные разбивали окна автомобилей, проникали внутрь и похищали имущество: автомагнитолы, музыкальные колонки, видеорегистраторы, электроинструменты и т.д. По подозрению в совершении преступлений задержаны двое волгоградцев в возрасте 18 и 16 лет.
Установлено, что парочка выбирала автомашины, не оборудованные сигнализацией, и совершала кражи в ночное время. Похищенное товарищи продавали на рынках или сдавали в ломбарды. В настоящее время установлена причастность задержанных к совершению 15 таких преступлений.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подростку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Совершеннолетний фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.


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