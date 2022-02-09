Получить посылку и купить «умные» гаджеты: в Сбербанке рассказали о самых популярных нефинансовых сервисах и продуктах среди волгоградцев





В офисы Сбербанка нового формата жители Волгограда приходят не только за финансовыми сервисами. Среди горожан растет интерес к сервисам и продуктам экосистемы Сбера, представленным в отделениях банка. Так, по данным за январь 2022 года самыми популярными оказались услуги отправки и получения посылок через СберЛогистику, оформление подписок на Okko, а также «умные» устройства Sber.

Узнать о продуктах и сервисах экосистемы Сбера, а также разобраться в нюансах помогают сотрудники офиса банка. Так, для удобства клиентов в офисах нового формата располагается зона SberDevices, где можно протестировать умные устройства Сбера. Это и SberPortal – уникальное устройство, которое содержит в себе умную камеру, планшет и колонку, и SberBox – приставка, которая превращает обычный телевизор в центр развлечений, а также смарт-лампы и смарт-розетки. В офисе также можно отправить и получить посылку с помощью сервиса СберЛогистика, входящего в экосистему Сбера. Сотрудник банка предоставит клиенту фирменную упаковку и поможет правильно упаковать посылку.

В зоне презентации SberDevices можно, к примеру, протестировать и работу онлайн–кинотеатра Okko, входящего в экосистему Сбера. Подписка на Оkkо также является частью подписки семейства СберПрайм, которая охватывают основные сферы деятельности человека: финансы, доставка продуктов, еды и лекарств, видео, музыка, связь, такси, хранение файлов. При необходимости сотрудники банка расскажут о всех возможностях подписки и помогут с ее оформлением.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Офисы нового формата делают процесс обслуживания в банке более удобным и оперативным, позволяют быть ближе к нашим клиентам, и к концу 2022 года таких офисов в Волгограде будет больше. Мы уже сейчас видим, что наряду с традиционными банковскими продуктами у волгоградцев вызывают интерес и технологические новинки от Сбера. Уверен, что они будут полезными для горожан, смогут сделать их повседневную жизнь более комфортной и интересной».

Напомним, что офисы Сбербанка нового формата открылись в Волгограде в декабре 2021 года. Один из них расположен в Ворошиловском районе на улице Рабоче-Крестьянской, 41, другой – в Кировском на ул. 64 Армии, 75. С точки зрения дизайна изменилось само пространство офиса, которое стало еще более открытым и безбарьерным. В зоне ожидания появились диваны, столы, где можно зарядить телефон, а также кофе-зона.



