Получить посылку и купить «умные» гаджеты: в Сбербанке рассказали о самых популярных нефинансовых сервисах и продуктах среди волгоградцев
Экономика 09.02.2022 10:53 Новости компаний
0
09.02.2022 10:53 Новости компаний
В офисы Сбербанка нового формата жители Волгограда приходят не только за финансовыми сервисами. Среди горожан растет интерес к сервисам и продуктам экосистемы Сбера, представленным в отделениях банка. Так, по данным за январь 2022 года самыми популярными оказались услуги отправки и получения посылок через СберЛогистику, оформление подписок на Okko, а также «умные» устройства Sber.
Узнать о продуктах и сервисах экосистемы Сбера, а также разобраться в нюансах помогают сотрудники офиса банка. Так, для удобства клиентов в офисах нового формата располагается зона SberDevices, где можно протестировать умные устройства Сбера. Это и SberPortal – уникальное устройство, которое содержит в себе умную камеру, планшет и колонку, и SberBox – приставка, которая превращает обычный телевизор в центр развлечений, а также смарт-лампы и смарт-розетки. В офисе также можно отправить и получить посылку с помощью сервиса СберЛогистика, входящего в экосистему Сбера. Сотрудник банка предоставит клиенту фирменную упаковку и поможет правильно упаковать посылку.
В зоне презентации SberDevices можно, к примеру, протестировать и работу онлайн–кинотеатра Okko, входящего в экосистему Сбера. Подписка на Оkkо также является частью подписки семейства СберПрайм, которая охватывают основные сферы деятельности человека: финансы, доставка продуктов, еды и лекарств, видео, музыка, связь, такси, хранение файлов. При необходимости сотрудники банка расскажут о всех возможностях подписки и помогут с ее оформлением.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Офисы нового формата делают процесс обслуживания в банке более удобным и оперативным, позволяют быть ближе к нашим клиентам, и к концу 2022 года таких офисов в Волгограде будет больше. Мы уже сейчас видим, что наряду с традиционными банковскими продуктами у волгоградцев вызывают интерес и технологические новинки от Сбера. Уверен, что они будут полезными для горожан, смогут сделать их повседневную жизнь более комфортной и интересной».
Напомним, что офисы Сбербанка нового формата открылись в Волгограде в декабре 2021 года. Один из них расположен в Ворошиловском районе на улице Рабоче-Крестьянской, 41, другой – в Кировском на ул. 64 Армии, 75. С точки зрения дизайна изменилось само пространство офиса, которое стало еще более открытым и безбарьерным. В зоне ожидания появились диваны, столы, где можно зарядить телефон, а также кофе-зона.
Реклама
РГС Банк и банк «Открытие»: автолюбители увеличили кредитные аппетиты09.02.2022 14:40
Экономика 09.02.2022 14:40
Доходность по валютным вкладам банка «Открытие» увеличилась до 0,7% годовых09.02.2022 13:57
Экономика 09.02.2022 13:57
При поддержке банка «Открытие» началось строительство первого в России электросталеплавильного комплекса зеленой металлургии09.02.2022 12:22
Экономика 09.02.2022 12:22
ВТБ Мои Инвестиции отменили комиссию за пополнение брокерского счета с карт других банков09.02.2022 10:26
Экономика 09.02.2022 10:26
Эксперты «БКС Мир Инвестиций» предлагают новичкам ПИФы как точку входа на фондовый рынок09.02.2022 09:23
Экономика 09.02.2022 09:23
«Открытие Капитал» предоставит финансирование компании Whoosh для реализации стратегии экспансии в странах ЕС и СНГ08.02.2022 15:34
Экономика 08.02.2022 15:34
ВТБ выдал более 140 млрд рублей розничных кредитов в январе08.02.2022 14:35
Экономика 08.02.2022 14:35
Банк «Открытие» предоставил ГК МонолитХолдинг банковские гарантии для строительства в «Сколково»08.02.2022 14:20
Экономика 08.02.2022 14:20
Банк Уралсиб повысил ставки по сезонному вкладу «Прибыльный сезон»08.02.2022 11:47
Экономика 08.02.2022 11:47
Клиентам ВТБ стал доступен заказ цифровой кредитной карты в чат-боте ВТБ Онлайн08.02.2022 11:14
Экономика 08.02.2022 11:14
Банк «Открытие» присоединился к Цифровой платформе МСП07.02.2022 19:26
Экономика 07.02.2022 19:26
Идёт приём заявок в акселератор Sber500 для ИТ-предпринимателей07.02.2022 15:54
Экономика 07.02.2022 15:54
"Метр квадратный" поможет застройщикам ускорить проведение сделок07.02.2022 12:39
Экономика 07.02.2022 12:39
Банк «Открытие»: ЕЦБ обратил внимание на инфляцию07.02.2022 11:30
Экономика 07.02.2022 11:30
ВТБ: продажи автокредитов в Волгограде с начала года выросли на 16%07.02.2022 09:06
Экономика 07.02.2022 09:06
Реклама