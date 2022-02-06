Здание почты сгорело в поселке под Волгоградом

Происшествия 06.02.2022 12:09
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06.02.2022 12:09
Пожарные расчеты потушили возгорание в почтовом отделении поселка Котлубань в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного сегодня в 03:29. Прибывшие сотрудники МЧС установили, что на улице Советской по всей площади горело одноэтажное здание размером 8х8 кв.м. Пожарные расчеты 65-ой части все потушили в 03:50. К счастью, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Фото Жесть Волгограда MAXIMUM POWER, ВКонтакте
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