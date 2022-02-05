Происшествия 05.02.2022 20:09
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05.02.2022 20:09
Пострадавшую при пожаре в школе №56 69-летнюю волгоградку доставили в больницу №25, ее госпитализируют в токсикологическое отделение с отравлением продуктами горения. Состояние пациентки стабильное, средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Известно, что женщина работает вахтером в школе, где произошел пожар. Пострадавшую эвакуировали по пожарной лестнице со второго этажа загоревшегося здания и передали бригаде медиков, оперативно прибывших на место происшествия.
Напомним, пожар площадью 50 квадратных метров произошел сегодня вечером в школе №56 в Кировском районе Волгограда. Пожарные расчеты потушили огонь в 18.23. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
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