



Пострадавшую при пожаре в школе №56 69-летнюю волгоградку доставили в больницу №25, ее госпитализируют в токсикологическое отделение с отравлением продуктами горения. Состояние пациентки стабильное, средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Известно, что женщина работает вахтером в школе, где произошел пожар. Пострадавшую эвакуировали по пожарной лестнице со второго этажа загоревшегося здания и передали бригаде медиков, оперативно прибывших на место происшествия.

Напомним, пожар площадью 50 квадратных метров произошел сегодня вечером в школе №56 в Кировском районе Волгограда. Пожарные расчеты потушили огонь в 18.23. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.