Происшествия

Есть пострадавшая: в Волгограде потушили пожар в школе

Происшествия 05.02.2022 18:45
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05.02.2022 18:45




Ликвидирован пожар в школе №56 на улице Кирова в Волгограде. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, с огнем справились в 18:23. Площадь возгорания составила 50 кв. м. Ранее, напомним, сообщалось, что в школе на первом этаже горит мебель на площади 20 кв.м.
Огнеборцы эвакуировали по пожарной лестнице со второго этажа школы женщину с травмой ноги. 


Ранее сообщалось, что сообщение о пожаре в учебном заведении поступило на пульт оперативного дежурного сегодня в 17:40. На место прибыли сотрудники 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Волгоградской области. Погибших нет. Причина возгорания устанавливается. По предварительной информации, возгорание произошло из-за замыкания проводки.

Фото и видео ГУ МЧС России по Волгоградской области

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