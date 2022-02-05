Есть пострадавшая: в Волгограде потушили пожар в школе











Ликвидирован пожар в школе №56 на улице Кирова в Волгограде. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, с огнем справились в 18:23. Площадь возгорания составила 50 кв. м. Ранее, напомним, сообщалось, что в школе на первом этаже горит мебель на площади 20 кв.м.

Огнеборцы эвакуировали по пожарной лестнице со второго этажа школы женщину с травмой ноги.









Ранее сообщалось, что сообщение о пожаре в учебном заведении поступило на пульт оперативного дежурного сегодня в 17:40. На место прибыли сотрудники 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Волгоградской области. Погибших нет. Причина возгорания устанавливается. По предварительной информации, возгорание произошло из-за замыкания проводки.





Фото и видео ГУ МЧС России по Волгоградской области