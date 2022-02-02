Расследования

Житель Урюпинска осужден за телефонные угрозы сотрудникам полиции и УФСИН

Расследования 02.02.2022 15:40
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02.02.2022 15:40


К 3 годам лишения свободы в колонии-поселении приговорен житель Волгоградской области за телефонные угрозы сотрудникам полиции и УФСИН. Как сообщили ИА "Высота 102" в Урюпинском городском суде, житель хутора Лощиновский обвинялся в совершении четырех эпизодов применения насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и двух эпизодов заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ). 
Суд установил, что подсудимый виновен в совершении целой серии угроз применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей. Доказано, что мужчина в телефонных звонках высказывал угрозы сотрудникам МО МВД России "Урюпинский", ГУ МВД по Волгоградской области и МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Волгоградской области. Также фигуранта уголовного дела признали виновным в одном эпизоде совершения заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве здания МО МВД России "Урюпинский". Еще по одному аналогичному эпизоду подсудимого оправдали. Суд установил, что он высказал только желание взорвать отдел полиции, при этом целью телефонного звонка не являлось заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве.
Сам подсудимый вину не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. 

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