



Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Волжского, который с помощью махинаций с системой бонусов бесплатно заправил свой автомобиль 2,5 тоннами топлива. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, всего с помощью баллов он бесплатно заправился на 122 тысячи рублей.

В ходе расследования установили, что волжанин нашел в интернете объявление о продаже бонусов программы лояльности одной из сети автозаправочных станций. Зная, что бонусы имеют нелегальное происхождение, мужчина в январе 2021 года решил приобрести их. Также он купил и зарегистрировал на вымышленных лиц пять пластиковых карт, на которые впоследствии и зачислял бонусы. В дальнейшем злоумышленник бесплатно заправлялся баллами на трех заправочных станциях. Однако покупка топлива в больших объемах и оплата бонусами вызвали подозрения у сотрудников службы безопасности топливной компании - о чем они сообщили в полицию.

В ходе проведенной проверки оперативники установили, что неизвестные лица взломали программное обеспечение нефтяной компании и получили доступ к системе начисления бонусов, которые потом продавали. Несмотря на существенные доказательства, мужчина свою вину не признал. Дело передано в городской суд Волжского.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области