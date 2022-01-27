В Волжском мошенники продали пенсионеркам чудо-таблетки на миллион рублей

Расследования 27.01.2022 16:01
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27.01.2022 16:01
Волжский городской суд признал виновными в мошенничестве двух местных жителей, которые продавали пенсионерам за баснословные деньги стимуляторы желудочно-кишечного тракта под видом «лекарства от всех болезней». Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на продаже чудодейственных таблеток им удалось заработать более миллиона рублей.
Двое сообщников ходили по квартирам пенсионеров и представлялись сотрудниками несуществующего учреждения «Волгоградский медико-экологический центр». Когда пожилые люди открывали дверь, мужчины предлагали приобрести медицинские изделия будто бы по заниженной стоимости. Так, с мая по ноябрь 2020 года попались на удочку аферистов две пенсионерки. Они передали злоумышленникам 620 и 360 тысяч рублей. Также чуть позже подельники получили от этих же волжанок 62 и 63 тысячи рублей якобы для дальнейшего возмещения приобретенных препаратов за счет государства. Вину в содеянном мужчины признали и возместили ущерб одной из пенсионерок.
Суд приговорил каждого к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
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