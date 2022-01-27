Расследования

В Волжском мошенники продали пенсионеркам чудо-таблетки на миллион рублей

Расследования 27.01.2022 16:01
0
27.01.2022 16:01


Волжский городской суд признал виновными в мошенничестве двух местных жителей, которые продавали пенсионерам за баснословные деньги стимуляторы желудочно-кишечного тракта под видом «лекарства от всех болезней». Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на продаже чудодейственных таблеток им удалось заработать более миллиона рублей.
Двое сообщников ходили по квартирам пенсионеров и представлялись сотрудниками несуществующего учреждения «Волгоградский медико-экологический центр». Когда пожилые люди открывали дверь, мужчины предлагали приобрести медицинские изделия будто бы по заниженной стоимости. Так, с мая по ноябрь 2020 года попались на удочку аферистов две пенсионерки. Они передали злоумышленникам 620 и 360 тысяч рублей. Также чуть позже подельники  получили от этих же волжанок 62 и 63 тысячи рублей якобы для дальнейшего возмещения приобретенных препаратов за счет государства. Вину в содеянном  мужчины признали и возместили ущерб одной из пенсионерок. 
Суд приговорил каждого к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Расследования
27.01.2022 16:59
Расследования 27.01.2022 16:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2022 16:53
Расследования 27.01.2022 16:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2022 15:33
Расследования 27.01.2022 15:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2022 12:33
Расследования 27.01.2022 12:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2022 10:36
Расследования 27.01.2022 10:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.01.2022 16:13
Расследования 26.01.2022 16:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.01.2022 13:52
Расследования 26.01.2022 13:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.01.2022 10:05
Расследования 26.01.2022 10:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.01.2022 19:50
Расследования 25.01.2022 19:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.01.2022 17:21
Расследования 25.01.2022 17:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.01.2022 15:52
Расследования 25.01.2022 15:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.01.2022 15:45
Расследования 25.01.2022 15:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.01.2022 13:45
Расследования 25.01.2022 13:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.01.2022 11:21
Расследования 25.01.2022 11:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.01.2022 19:29
Расследования 24.01.2022 19:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:01
Коронавирус убил 20-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
17:01
В 2021 году ŠKODA AUTO реализовала 878 200 автомобилей по всему мируСмотреть фотографии
16:59
Суд отказался прекращать уголовное дело директора интерната в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:55
«Ждем понимания от населения»: волгоградские поликлиники переходят на особый режимСмотреть фотографии
16:53
Экс-директор школы в Волгоградской области осуждена за аферу с трудоустройством сынаСмотреть фотографии
16:52
«Был в оранжевой парке»: в Волгограде пропал молодой человекСмотреть фотографии
16:01
В Волжском мошенники продали пенсионеркам чудо-таблетки на миллион рублейСмотреть фотографии
15:57
Волгоградский облкомздрав назвал число первых привитых подростковСмотреть фотографии
15:33
«Я тебе пасть порву или загублю»: фигурант дела об убийстве отца школьницы дал показания в суде ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:09
В Волгограде объявлен конкурс молодежных видеороликов о Сталинградской ПобедеСмотреть фотографии
15:04
В Волгоградской области продолжат оказывать плановую медпомощьСмотреть фотографии
14:56
Февраль. Включить кино и не плакать: цифровые премьеры в Wink выведут эмоции из зимней спячкиСмотреть фотографии
13:58
В Волгограде школьный ассортимент питания пополнился новым продуктомСмотреть фотографии
13:52
Оперштаб Волгоградской области утвердил правило трех дней без больничногоСмотреть фотографии
13:52
В Волгоградской области на карантин закрылись 83 школы и колледжСмотреть фотографии
12:33
Убивший из-за еды пенсионерку житель Волгоградской области не разжалобил судСмотреть фотографии
11:51
Коронавирус играет на нервах жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:43
Не только грохот канонады: экспозиция о музыке на войне откроется в музее-панораме «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
11:40
Директора волгоградских заводов поддержали идею оплачивать три дня лечения сотрудников с недомоганиемСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде запускают спецавтобусы для рабочих заводаСмотреть фотографии
11:22
СК: детей-сирот в Урюпинске поселили в квартиры с плесеньюСмотреть фотографии
11:16
Волгоградцы отстояли популярную маршрутку №3с от чиновниковСмотреть фотографии
10:48
Волгоградца оштрафуют за отказ пустить в квартиру газовикаСмотреть фотографии
10:36
Под Волгоградом осужденная предпочла колонию работе помощником слесаряСмотреть фотографии
09:43
Сильный снегопад накроет Волжский и Среднюю АхтубуСмотреть фотографии
09:07
Волгоградских работодателей призвали оплачивать три дня лечения сотрудников с простудойСмотреть фотографии
08:32
«Не доводите до греха»: волгоградцы потребовали оставить в покое маршрутку №3сСмотреть фотографии
08:27
Волгоградский институт искусств и культуры приглашает будущих студентов на День открытых дверейСмотреть фотографии
19:46
"Работаем в убыток": под Волгоградом перевозчик оставил три хутора без маршруток до победы над ковидомСмотреть фотографии
19:43
Празднуем вместе: «Ростелеком» поддержал День российского студенчества на ЮгеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 