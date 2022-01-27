Здравоохранение 27.01.2022 16:55
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27.01.2022 16:55
Чтобы не допустить перегрузки и хаоса в амбулаторном звене, вызванными резким ростом заболевших ОРВИ и коронавирусом, в поликлиниках Волгоградской области будут практиковать новые формы приема и лечения пациентов, которые должны будут свести к минимуму посещение медучреждений и, как следствие, стремительное распространение инфекции. Соответствующие памятки уже подготовлены Минздравом России и уже в ближайшее время будут размещены на сайтах медучреждений. О том, как будут работать поликлиники в условиях новой реальности, рассказали на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов и главный внештатный терапевт Волгоградской области Мария Магдеева. Главные новшества заключаются в упоре на дистанционный режим работы, выезд врача на дом, усиление колл-центров медучреждений, сообщает ИА "Высота 102".
Теперь при вызове врача заболевшим жителям нужно будет подробно сообщить по телефону о температуре, других признаках заболевания, по результатам этого опроса автоматически будет приниматься решение или о вызове скорой помощи или врача из поликлиники, причем эти данные будут помещаться в электронную карту пациента. Врачи поликлиник будут практиковать выезды к заболевшим на дом, чтобы не создавать очереди в медучреждениях. Это – коренное отличие от ситуации, которая наблюдалась в регионе во время распространения штамма «дельта». Тогда, напомним, многие жаловались на невозможность вызвать врача на дом. Людям приходилось с температурой и признаками коронавируса самостоятельно добираться до поликлиник.
Теперь же, по заверениям Марии Магдеевой, медики будут выезжать к пациентам, брать мазки при необходимости методом экспресс-тестов. Также больным будут привозить лекарства на дом. По словам главного внештатного терапевта Волгоградской области, транспортом все учреждения первичного амбулаторного звена обеспечены. Предусмотрен и вариант дистанционного открытия больничных листов. Все это делается для того, чтобы заболевшие жители как можно меньше посещали поликлиники и не способствовали распространению коронавируса. «Ждем понимания от населения и выполнения всех рекомендаций, которые помогут нам не допустить взрыва в амбулаторном звене», - подчеркнул Николай Алимов.
По словам спикеров сегодняшнего брифинга, рекомендации оперативного штаба, обращенные к работодателям, о возможности оплаты трех дней своим сотрудникам при появлении у них признаков недомогания, также помогут прервать цепочку заражений. «Если человек почувствовал себя неважно, если у него, например, запершило в горле или поднялось давление, он может спокойно остаться дома и полечиться и не идти в поликлинику, не подвергая себя риску заразиться», - объяснила Мария Магдеева.
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