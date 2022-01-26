Опубликовано видео с места гибели шести иностранных рабочих под Волгоградом

Расследования 26.01.2022 13:52
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26.01.2022 13:52
СУ СКР по Волгоградской области опубликовало видео из тепличного хозяйства в Среднеахтубинском районе, где сегодня были обнаружены тела шести рабочих из Таджикистана. На записи видно, что ЧП произошло внутри одной из теплиц, которая, видимо, использовалась как склад.
По данным следствия, семеро уроженцев ближнего зарубежья прибыли на территорию Волгоградской области для осуществления работ по растениеводству. Сегодня один из мужчин направился теплицу, где обнаружил тела шестерых своих знакомых. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Мужчина, который обнаружил тела, в настоящее время доставлен в медицинское учреждение.
ЧП произошло в 6 км от села Рахинка в теплице на сельскохозяйственных полях. На месте происшествия работает следственная группа в составе следователей и следователей-криминалистов регионального управления СКР. Для координации деятельности правоохранительных органов прибыли и.о. прокурора Волгоградской области Владимир Мосин совместно с и.о. прокурора Среднеахтубинского района Дмитрием Говоруновым.
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