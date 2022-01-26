Происшествия

Тела шести мужчин обнаружены в теплице под Волгоградом

Происшествия 26.01.2022 12:16
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26.01.2022 12:16


Шестеро жителей Таджикистана обнаружены мертвыми в теплице в Волгоградской области. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова, тела шести мужчин найдены сегодня на территории Рахинского сельского поселения в Среднеахтубинском районе. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По данным следствия, семеро уроженцев ближнего зарубежья прибыли на территорию Волгоградской области для осуществления работ по растениеводству. Сегодня один из мужчин направился теплицу, где обнаружил тела шестерых своих знакомых. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали их смерть. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Еще один мужчина, который и обнаружил тела, в настоящее время доставлен в медицинское учреждение.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, ЧП произошло в 6 км от села Рахинка в теплице на сельскохозяйственных полях. По факту случившегося надзорным ведомством организована проверка.
В ходе осмотра места происшествия установлено, что в помещении теплицы в нарушение правил и норм техники безопасности располагался бензогенератор, продукты сгорания которого из-за отсутствия свободного выхода, поступали в теплицу.

На место происшествия выехала следственная группа в составе следователей и следователей-криминалистов регионального управления СКР. На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выехал и.о. прокурора Волгоградской области Владимир Мосин совместно с и.о. прокурора Среднеахтубинского района Дмитрием Говоруновым.
Фото пресс-службы прокуратуры Волгоградской области

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