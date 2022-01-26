Тела шести мужчин обнаружены в теплице под Волгоградом

Происшествия 26.01.2022 12:16
0
26.01.2022 12:16
Шестеро жителей Таджикистана обнаружены мертвыми в теплице в Волгоградской области. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова, тела шести мужчин найдены сегодня на территории Рахинского сельского поселения в Среднеахтубинском районе. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
По данным следствия, семеро уроженцев ближнего зарубежья прибыли на территорию Волгоградской области для осуществления работ по растениеводству. Сегодня один из мужчин направился теплицу, где обнаружил тела шестерых своих знакомых. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали их смерть. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Еще один мужчина, который и обнаружил тела, в настоящее время доставлен в медицинское учреждение.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, ЧП произошло в 6 км от села Рахинка в теплице на сельскохозяйственных полях. По факту случившегося надзорным ведомством организована проверка.
В ходе осмотра места происшествия установлено, что в помещении теплицы в нарушение правил и норм техники безопасности располагался бензогенератор, продукты сгорания которого из-за отсутствия свободного выхода, поступали в теплицу.
На место происшествия выехала следственная группа в составе следователей и следователей-криминалистов регионального управления СКР. На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выехал и.о. прокурора Волгоградской области Владимир Мосин совместно с и.о. прокурора Среднеахтубинского района Дмитрием Говоруновым.
Фото пресс-службы прокуратуры Волгоградской области
Реклама
Житель Волгоградской области погиб в своей постели26.01.2022 10:56
Происшествия 26.01.2022 10:56
Автобус протаранил легковушку в Волгограде26.01.2022 10:32
Происшествия 26.01.2022 10:32
На льду залива под Волгоградом нашли двух мертвых рыбаков26.01.2022 08:50
Происшествия 26.01.2022 08:50
"На выход с вещами": в Волгограде эвакуировали посетителей бизнес-центра25.01.2022 14:31
Происшествия 25.01.2022 14:31
Въезд в Волгоград парализовала 2-километровая пробка25.01.2022 10:35
Происшествия 25.01.2022 10:35
Четыре человека пострадали в Волгограде из-за выезда легковушки на встречку25.01.2022 10:33
Происшествия 25.01.2022 10:33
«Боимся отпускать детей в школу»: стаи собак терроризируют микрорайон в Волжском24.01.2022 18:11
Происшествия 24.01.2022 18:11
Водитель «Газели» спровоцировал массовое ДТП в центре Волгограда24.01.2022 18:01
Происшествия 24.01.2022 18:01
Километровая пробка образовалась из-за жесткого ДТП в Волгограде (ВИДЕО)24.01.2022 17:13
Происшествия 24.01.2022 17:13
Дырявый трубопровод уже неделю заливает дорогу в Волгограде24.01.2022 14:01
Происшествия 24.01.2022 14:01
В Волгоградской области девочка со снежной горки угодила под машину24.01.2022 11:35
Происшествия 24.01.2022 11:35
В жутком ДТП под Волгоградом погиб житель Астраханской области24.01.2022 10:43
Происшествия 24.01.2022 10:43
В Волжском в «скорую» врезалась иномарка24.01.2022 10:41
Происшествия 24.01.2022 10:41
Пьяный водитель под Волгоградом недолго удирал от вооруженных полицейских24.01.2022 09:58
Происшествия 24.01.2022 09:58
Из Ростова-на-Дону в Волгоград не доехали мужчина и ребенок23.01.2022 10:57
Происшествия 23.01.2022 10:57
Реклама