СК расследует смертельное отравление угарным газом двоих человек в Волгоградской области

Расследования 25.01.2022 15:52
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25.01.2022 15:52
Возбуждено уголовное дело по факту смертельного отравления угарным газом семейной пары в городе Жирновске Волгоградской области. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова, следователи квалифицировали данное происшествие по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
Тела мужчины и женщины были обнаружены 23 декабря 2021 года в одной из квартир дома №24 по улице Чехова.
В ходе осмотра места происшествия установлено, что продукты горения природного газа стали накапливаться в квартире погибших в результате неправильной установки газового проточного водонагреваля. Выявлено, что патрубок дымоотвода не герметично соединен с металлической трубой. Назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование продолжается.
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