Расследования 25.01.2022 15:45
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25.01.2022 15:45
Прокуратура Волжского утвердила обвинительное заключение в отношении 47-летней местной жительницы, которая под видом риэлтора проворачивала кредитные схемы, обманув почти два десятка человек. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщине теперь грозит до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, обвиняемая с 2011 по 2017 годы под видом риэлтерских услуг обманывала волжан, предлагая передать ей на время денежные средства от продажи жилья. В дальнейшем она сообщала своим клиентам, что ей нужны дополнительные средства на покупку нового якобы на выгодных условиях. Однако предупреждала, что не сможет сразу возвратить часть средств. В связи с этим мошенница просила клиентов оформить кредиты на покупку квартир под залог недвижимости, обязуясь при этом их погашать самостоятельно. После проделанной махинации граждане оставались не только без денег, но и жилья - оно обращалось в пользу кредитных организаций. Таким способом она обманула 17 человек на сумму более 13 миллионов рублей. Вину свою гражданка не признала.
Теперь она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сопряженном с лишением права гражданина на жилое помещение и мошенничество в крупном размере (ч.4 ст.159 и ч.3 ст.159 УК РФ). Уголовное дело направлено прокуратурой в Волжский городской суд.
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