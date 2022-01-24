«Был одет не по погоде»: в центре Волгограда среди бела дня пропал мужчина











В Волгограде разыскивают пропавшего 34-летнего мужчину. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, Дмитрий Воронков вышел 6 января 2022 года примерно в 13 часов из своего дома и до настоящего времени не вернулся. Видеокамера запечатлела его последний раз на улице Мира, по которой он шел, одетый явно не по погоде. Всех, кому что-то известно о местонахождении волгоградца, просят позвонить по телефонам 8-937-567-84-29, 33-88-13, либо по номеру 02. Анонимность гарантируется.

Приметы пропавшего: рост 184 см, волосы темные короткие с залысинами, худощавого телосложения, особых примет не имеется. В момент исчезновения был без верхней одежды: был одет в рубашку темно бордового цвета, брюки спортивные синего цвета, кроссовки белого цвета.