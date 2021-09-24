Кладбищенские войны с новой силой накрыли Волгоград











Катафалк ритуальной фирмы индивидуального предпринимателя Александра Рейнард с гробом внутри сегодня не пропустили на Верхнезареченское кладбище в Волгограде. Ритуальщикам и родственникам усопшего пришлось на плечах нести гроб от кладбищенского забора до могилы. Поддержать коллег, которым препятствовали в проезде на кладбище, приехали представители других ритуальных агентств, сообщает ИА «Высота 102».





Сын усопшего Александр Утешев заплатил ритуальной фирме «Память» только за рытье могилы, а захоронение и транспортировку тела доверил другой организации. У мужчины, который за короткое время хоронит уже третьего близкого родственника, больше нет средств, чтобы оплачивать услуги « Памяти » . «Мы заключили договор с нашим заказчиком на ритуальные услуги. У моей компании есть все документы, разрешающие заниматься этим видом деятельности. То, что делает сейчас «Память», это беспредел», – рассказал индивидуальный предприниматель Александр Рейнард.





На протяжении часа Утешев пытался договориться с сотрудниками Верхнезареченского кладбища и «Памяти», чтобы ему дали провезти тело своего отца до места захоронения. Приехавшие представители других ритуальных организаций также пытались уговорить конкурента и открыть проезд. Люди, представившиеся работниками «Памяти», аргументировали свои действия тем, что транспорт другой компании не является специализированным.

В конце концов, сын покойного пригрозил своим оппонентам облить себя бензином и поджечь, если ему не дадут проехать. «Я сейчас подожгу себя, вот и все, это будет на вашей совести», - заявил убитый горем мужчина. В итоге сотрудники похоронного агентства и близкие Александра Утешева сдались, подняли гроб на плечи и были вынуждены пронести его несколько километров. Вслед похоронной процессии пошли неизвестные люди в темных куртках и масках, которые всю дорогу фиксировали происходящее на видеокамеры.





На месте захоронения скандал между конкурирующими агентствами разгорелся с новой силой. Компания Рейнарда была против съемок похорон конкурентами. В конце концов, конфликт удалось уладить, но сын покойного был шокирован таким поведением ритуальной организации. «Память» всячески препятствовала мне в захоронении моего отца, – рассказал Утешев. – Они сказали, что пока я не соглашусь на их условия, то могила для моего отца не будет подготовлена». Поэтому мужчине пришлось заплатить компании за рытье могилы, хотя любая другая ритуальная организация также имела право оказать Утешеву эту услугу.





Представители еще двух организаций, работающих в сфере ритуальных услуг, после похорон выступили с обращением к властям Волгограда в надежде, что после таких ситуаций мэрия и правоохранительные органы обратят внимание на проблему. «Мы не знаем, как уже бороться с компанией «Память», – заявил представитель ООО «Ангелъ» Антон Миронюк. – Люди говорят, что они боятся обращаться к нам, потому что их могут потом не пропустить на кладбище. Данный случай показал, что мы можем пройти, можем бороться. Надо уже поставить жирную точку в этом деле».

