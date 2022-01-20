Общество

Ритуальную сферу Волгограда подготовили к перезагрузке

Общество 20.01.2022 19:46
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20.01.2022 19:46


С 1 февраля вступят в силу изменения в Правила организации похорон и содержания муниципальных кладбищ в Волгограде, одобренные городской думой в июле 2021 года. Через полторы недели услуги по погребению на кладбищах города смогут оказывать не только специализированные службы по вопросам похоронного дела, но и другие хозяйствующие субъекты. Муниципалитет будет отвечать за ведение архива и делопроизводства, регистрацию захоронений на муниципальных кладбищах Волгограда, выдачу разрешения на захоронение и ряд других процедур.
Вопрос перехода к новой организации работы в ритуальной сфере Волгограда сегодня был ключевым на заседании Волгоградской городской думы. Депутаты и общественники выслушали чиновников, ответственных за «перезагрузку». Руководитель департамента городского хозяйства Виталий Земцов сообщил, что подготовка вошла в завершающую стадию, а в приоритете властей – интересы волгоградцев. «У людей в этот переходный период не должно возникать никаких неудобств», - подчеркнул Земцов.
Напомним, что прежняя система организации похорон и содержания муниципальных кладбищ вызывала массу нареканий у Волгоградского УФАС и прокуратуры, так как фактически статусом специализированной организации была наделена только одна частная компания, имеющая доминирующее положение на этом рынке. Проект поправок в правила организации похорон прошлым летом получил положительные заключения представителей прокуратуры Волгограда и региональной антимонопольной службы.

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