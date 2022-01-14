В Волгограде пассажиры вытолкали увязший в снегу автобус (ВИДЕО)

Происшествия 14.01.2022 18:36
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14.01.2022 18:36
Автобус большой вместимости на маршруте №85 застрял в снегу при подъеме по улице Владимира Петровского на пути в микрорайон Родниковая долина. Пассажиры были вынуждены толкать общественный транспорт, чтобы вызволить его из снежного плена и добраться до места назначения, сообщили ИА «Высота 102» очевидцы.
По словам пассажиров, местами на дороге машины накатали наледь, по которой заполненным автобусам практически невозможно подняться. После инцидента автобусы №85 больше не едут в Родниковую долину. Между тем, это единственный маршрут, на котором автобусы большой вместимости доставляют пассажиров в Родниковую долину из Дзержинского, Центрального, Ворошиловского и Советского районов. Информация о корректировке маршрута в связи со снежными завалами уточняется в администрации Волгограда.
Местные жители, в частности, микрорайона Янтарный, добавили, что через некоторое время после застрявшего автобуса на улицу Петровского приехала спецтехника. Дорожники начали колоть наледь, сгребать ее и вывозить, однако проблема пока не решена.
Напомним, аналогичный случай произошел накануне в Краснооктябрьском районе на улице 39-й Гвардейской, где пассажирам пришлось толкать застрявшую в снегу маршрутку №3с.
Фото, видео: сообщество микрорайона Родниковая долина в Instagram.
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