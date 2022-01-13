В Волгограде пассажиры толкали застрявшую в снегу маршрутку (ВИДЕО)

Общество 13.01.2022 13:57
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13.01.2022 13:57
Пассажиры маршрутки №3с сегодня в Волгограде из-за снегопада были вынуждены толкать забуксовавший на дороге микроавтобус, чтобы успеть на работу. Видео коллективного труда волгоградцев сняли очевидцы и выложили в соцсети. Известно, что микроавтобус увяз в снегу на 39-ой Гвардейской дивизии в Краснооктябрьском районе Волгограда. На записи видно, что маршрутку толкают мужчины, а женщины идут рядом с микроавтобусом.
Примечательно, что недавно волгоградские чиновники обещали проанализировать пассажиропоток на маршруте №3с, который власти намерены сократить вдвое с 1 марта. Так, из этого маршрута планируют исключить улицы в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах по причине того, что люди якобы мало ездят из центра города на Спартановку. Отметим, что в новый укороченный маршрут не попадет и улица 39-Гвардейская, где и было снято данное видео.
Видео Сергея Кондаурова, ВКонтакте
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