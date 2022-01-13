









Полицейские в Волгоградской области проводят проверку по факту перевозки в автобусах, которые направлялись из Москвы в Дагестан, партии контрафактной табачной продукции. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, накануне рейсовые автобусы были остановлены для плановой проверки на постах ДПС «Городищенский» и «Чапурникоский».

В ходе осмотра на посту в Городищенском районе в багажном отсеке в одном из автобусов были обнаружены 52 коробки с табачной продукцией без маркировки. При досмотре еще одного остановленного автобуса полицейские нашли и изъяли коробку с 42 наименованиями духов сомнительного производства.

Аналогичная ситуация произошла на посту «Чапурниковский». Там сотрудники полиции изъяли почти 700 пачек немаркированных электронных сигарет и других систем доставки никотина различных марок. Владельцев данных грузов среди водителей и пассажиров не оказалось - никто не смог полицейским предъявить документы на перевозимые товары.











