Происшествия

Водителя госпитализировали после наезда машины на придорожный павильон в Волгограде

Происшествия 10.01.2022 10:44
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10.01.2022 10:44


27-летний водитель пострадал в ДТП в селе Солянка Красноармейского района Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне около десяти утра автомобиль «Киа Серато» врезался в придорожный павильон, расположенный на ул. Садовая.  По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Мужчину госпитализировали. 
Фото ГУ МВД по Волгоградской области. 

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