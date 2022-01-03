Губернатор Волгоградской области поручил создать два центра отцовства

Губернатор поднял тему и центров отцовства. «Вопросы, связанные с поддержкой материнства и детства, отцовства, были и остаются главным приоритетом поддержки властью общества в целом. Демографические вопросы очень сложные и многопрофильные, связаны с разными факторами, но медицинская составляющая — одна из главных. Мы двигаемся в правильном направлении. В Волгоградской области уже приведены в порядок четыре женские консультации, еще две — в 2022 году, и до 2024 года — еще 11. Но вопросы отцовства тоже очень важны. И этому направлению мы также будем уделять особое внимание», — заявил глава региона. Уже в 2022 году в регионе приступят к созданию центров поддержки отцовства на базе Центра планирования семьи в Краснооктябрьском районе и в Волжском.
Здравоохранение 03.01.2022 14:35
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03.01.2022 14:35
Губернатор поднял тему и центров отцовства. «Вопросы, связанные с поддержкой материнства и детства, отцовства, были и остаются главным приоритетом поддержки властью общества в целом. Демографические вопросы очень сложные и многопрофильные, связаны с разными факторами, но медицинская составляющая — одна из главных. Мы двигаемся в правильном направлении. В Волгоградской области уже приведены в порядок четыре женские консультации, еще две — в 2022 году, и до 2024 года — еще 11. Но вопросы отцовства тоже очень важны. И этому направлению мы также будем уделять особое внимание», — заявил глава региона. Уже в 2022 году в регионе приступят к созданию центров поддержки отцовства на базе Центра планирования семьи в Краснооктябрьском районе и в Волжском.
Задачи по приведению в порядок всех 17 женских консультаций региона и относящихся к ним врачебных участков, а также создание центров отцовства —эти темы были рассмотрены на сегодняшнем выездном совещании с участием губернатора Андрея Бочарова и медиков, которое состоялось в женской консультации Центрального района на улице Мира. Андрей Бочаров оценил обновленную после капитального ремонта консультацию, поручив рассмотреть возможность обустройства парковочных карманов около медучреждения.Программа ремонта женских консультаций как части службы материнства и детства стартовала с приведения в порядок такого объекта в больнице Фишера — глава региона поставил задачу распространить этот опыт на все подобные учреждения. Уже отремонтированы медучреждения в больнице № 3 города Волжского; в роддомах № 2 и № 4, больнице № 7 Волгограда. В 2022 году планируется завершение капремонта лабораторного корпуса на ул. Краснознаменская и дооснащение консультации: закупка аппарата УЗИ экспертного класса, 5 неонатальных столов. Кроме того, капремонт запланирован в консультации клинической больницы № 5 Краснооктябрьского района.
Губернатор поднял тему и центров отцовства. «Вопросы, связанные с поддержкой материнства и детства, отцовства, были и остаются главным приоритетом поддержки властью общества в целом. Демографические вопросы очень сложные и многопрофильные, связаны с разными факторами, но медицинская составляющая — одна из главных. Мы двигаемся в правильном направлении. В Волгоградской области уже приведены в порядок четыре женские консультации, еще две — в 2022 году, и до 2024 года — еще 11. Но вопросы отцовства тоже очень важны. И этому направлению мы также будем уделять особое внимание», — заявил глава региона. Уже в 2022 году в регионе приступят к созданию центров поддержки отцовства на базе Центра планирования семьи в Краснооктябрьском районе и в Волжском.
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