Губернатор Волгоградской области поручил создать два центра отцовства





Задачи по приведению в порядок всех 17 женских консультаций региона и относящихся к ним врачебных участков, а также создание центров отцовства —эти темы были рассмотрены на сегодняшнем выездном совещании с участием губернатора Андрея Бочарова и медиков, которое состоялось в женской консультации Центрального района на улице Мира. Андрей Бочаров оценил обновленную после капитального ремонта консультацию, поручив рассмотреть возможность обустройства парковочных карманов около медучреждения.

Программа ремонта женских консультаций как части службы материнства и детства стартовала с приведения в порядок такого объекта в больнице Фишера — глава региона поставил задачу распространить этот опыт на все подобные учреждения. Уже отремонтированы медучреждения в больнице № 3 города Волжского; в роддомах № 2 и № 4, больнице № 7 Волгограда. В 2022 году планируется завершение капремонта лабораторного корпуса на ул. Краснознаменская и дооснащение консультации: закупка аппарата УЗИ экспертного класса, 5 неонатальных столов. Кроме того, капремонт запланирован в консультации клинической больницы № 5 Краснооктябрьского района.Губернатор поднял тему и центров отцовства. «Вопросы, связанные с поддержкой материнства и детства, отцовства, были и остаются главным приоритетом поддержки властью общества в целом. Демографические вопросы очень сложные и многопрофильные, связаны с разными факторами, но медицинская составляющая — одна из главных. Мы двигаемся в правильном направлении. В Волгоградской области уже приведены в порядок четыре женские консультации, еще две — в 2022 году, и до 2024 года — еще 11. Но вопросы отцовства тоже очень важны. И этому направлению мы также будем уделять особое внимание», — заявил глава региона. Уже в 2022 году в регионе приступят к созданию центров поддержки отцовства на базе Центра планирования семьи в Краснооктябрьском районе и в Волжском.