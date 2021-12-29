Расследования

В Волгограде риэлтор сознался в совершенном 20 лет назад убийстве клиента

Расследования 29.12.2021 12:35
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29.12.2021 12:35




Обвинение в совершенном 20-лет назад убийстве предъявлено в Волгограде 51-летнему подозреваемому, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.
По данным следствия, к мужчине, который оказывал риэлторские услуги, в июле 2001 года обратился 29-летний знакомый с просьбой помочь в обмене своей двухкомнатной квартиры на однокомнатную с доплатой денежных средств. Риэлтор решил завладеть имуществом знакомого. Под надуманным предлогом он вывез его  на участок местности, расположенный в поселке Горьковский города Волгоград, где задушил, а тело закопал.  Однако завладеть квартирой убитого у риэлтора не получилось, поскольку собственницей одной доли квартиры являлась родная тетя потерпевшего. Тогда раскрыть убийство не удалось. В декабре текущего года, изучив материалы этого уголовного дела, следователи предположили, что к расправе над местным жителем может быть причастен именно знакомый риэлтор. На днях злоумышленник был задержан на территории Ленинградской области. В ходе допроса он признался в совершенном 20 лет назад преступлении, вспомнив все детали и обстоятельства, которые продемонстрировал при проверке показаний на месте.

По ходатайству следователя в отношении него судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

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