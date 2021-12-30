Если заболеешь в праздники, звони 23-03-03

Здравоохранение 30.12.2021 13:56 Реклама
0
30.12.2021 13:56 Реклама
Этот год выдался непростым – коронавирус внес свои коррективы в жизнь волгоградцев, постучался во многие двери. Тысячи семей столкнулись с потребностью вызова скорой медицинской помощи на дом.
Для многих звонок на короткий номер экстренной службы обернулся часами ожидания бригады врачей. Есть ли в такой ситуации альтернатива? Есть.
В этом году в Волгограде и Волжском начала работать частная служба скорой медицинской помощи. Машины с надписью LeCar все чаще можно увидеть на дорогах региона. Они оперативно выезжают на вызовы для оказания медицинской помощи.
И Новый год – не исключение. В праздничные дни специалисты LeCar помогут снять постинтаксикационный синдром, справиться с отравлением пищевыми продуктами и бытовой химией. Оказать помощь при порезах, ушибах, переломах и носовых кровотечениях. Снять симптомы обострения хронических заболеваний. У пациента есть показания для лечения в больнице? Служба скорой медицинской помощи LeCar оперативно доставит в профильное медицинское учреждение для госпитализации.
Поэтому, если в праздники вы увидите на дороге машину скорой помощи LeCar – пропустите ее, она спешит на срочный вызов, чтобы спасти людей, попавших в беду.
Машины LeCar оснащены новейшим высокоточным оборудованием и полным набором медикаментов для оказания медицинской помощи. Здесь есть и аппараты для искусственной вентиляции легких, и аппараты необходимые для перевозки больных с подозрением на инфаркты и инсульты.
Бригада может провести экспресс-диагностику, в том числе ПЦР-тест на COVID-19, а также отвезти больного на процедуру КТ грудной клетки для определения степени заболевания и тяжести его протекания.
Чаще всего на пульт диспетчера поступают вызовы с просьбой провести забор анализов, сделать внутренние инъекции, поставить капельницы, перевязать послеоперационных больных, провести катетеризацию мочевого пузыря.
Для сотрудников LeCar не имеет значение возраст пациента. Воспользоваться вызовом частной СМП могут абсолютно все желающие: взрослые, дети, пожилые люди и беременные женщины. Организация активно работает в системе добровольного медицинского страхования.
Бригады частной скорой медицинской помощи дежурят без перерывов и выходных. Специалисты LeCar доброжелательны и аккуратны, тратят на осмотр пациента столько времени, сколько требует ситуация, а не стандарты.
Для того, чтобы вызвать частную скорую помощь LeCar, нужно лишь позвонить по номерам: (8442) 23-03-03, 70-00-03.
РЕКЛАМА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Реклама
В Волгоградской области неотложную помощь будут оказывать все новогодние дни27.12.2021 12:59
Здравоохранение 27.12.2021 12:59
Дед Мороз прошел в Волгоградской области диспансеризацию26.12.2021 17:25
Здравоохранение 26.12.2021 17:25
Назначен главный врач Суровикинской ЦРБ24.12.2021 20:27
Здравоохранение 24.12.2021 20:27
Восемь больниц в Волгоградской области отказались от баллонного кислорода20.12.2021 15:30
Здравоохранение 20.12.2021 15:30
В Волгограде над больницей №25 нависли черные тучи большой проверки08.12.2021 21:49
Здравоохранение 08.12.2021 21:49
Волгоградскую область завалили вакцинами от коронавируса07.12.2021 10:52
Здравоохранение 07.12.2021 10:52
В волгоградских больницах освободились 1700 ковидных коек06.12.2021 11:29
Здравоохранение 06.12.2021 11:29
Волгоградский облздрав опроверг смерть пациента с COVID из-за отключения от кислорода01.12.2021 13:55
Здравоохранение 01.12.2021 13:55
Росздравнадзор расследует смерть пациента в ковидном госпитале в Волгограде01.12.2021 12:03
Здравоохранение 01.12.2021 12:03
В Волгоградской области 601 человек заразился СПИДом в 2021 году01.12.2021 08:17
Здравоохранение 01.12.2021 08:17
«В штатном режиме»: хирурги Клиники №1 ВолГМУ провели уникальную операцию30.11.2021 18:17
Здравоохранение 30.11.2021 18:17
«СОГАЗ-Мед»: вакцинация и ревакцинация – укрепляем здоровье30.11.2021 15:55
Здравоохранение 30.11.2021 15:55
Вирусы проникли в 41 образовательное учреждение в Волгоградской области30.11.2021 11:13
Здравоохранение 30.11.2021 11:13
В ВолгГМУ впервые проходит кадавер-курс для врачей26.11.2021 12:43
Здравоохранение 26.11.2021 12:43
В Волгоградскую область прибыла крошечная партия дефицитного «КовиВака»26.11.2021 09:30
Здравоохранение 26.11.2021 09:30
Реклама