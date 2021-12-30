Если заболеешь в праздники, звони 23-03-03





Этот год выдался непростым – коронавирус внес свои коррективы в жизнь волгоградцев, постучался во многие двери. Тысячи семей столкнулись с потребностью вызова скорой медицинской помощи на дом.

Для многих звонок на короткий номер экстренной службы обернулся часами ожидания бригады врачей. Есть ли в такой ситуации альтернатива? Есть.

В этом году в Волгограде и Волжском начала работать частная служба скорой медицинской помощи. Машины с надписью LeCar все чаще можно увидеть на дорогах региона. Они оперативно выезжают на вызовы для оказания медицинской помощи.

И Новый год – не исключение. В праздничные дни специалисты LeCar помогут снять постинтаксикационный синдром, справиться с отравлением пищевыми продуктами и бытовой химией. Оказать помощь при порезах, ушибах, переломах и носовых кровотечениях. Снять симптомы обострения хронических заболеваний. У пациента есть показания для лечения в больнице? Служба скорой медицинской помощи LeCar оперативно доставит в профильное медицинское учреждение для госпитализации.

Поэтому, если в праздники вы увидите на дороге машину скорой помощи LeCar – пропустите ее, она спешит на срочный вызов, чтобы спасти людей, попавших в беду.





Машины LeCar оснащены новейшим высокоточным оборудованием и полным набором медикаментов для оказания медицинской помощи. Здесь есть и аппараты для искусственной вентиляции легких, и аппараты необходимые для перевозки больных с подозрением на инфаркты и инсульты.

Бригада может провести экспресс-диагностику, в том числе ПЦР-тест на COVID-19, а также отвезти больного на процедуру КТ грудной клетки для определения степени заболевания и тяжести его протекания.

Чаще всего на пульт диспетчера поступают вызовы с просьбой провести забор анализов, сделать внутренние инъекции, поставить капельницы, перевязать послеоперационных больных, провести катетеризацию мочевого пузыря.





Для сотрудников LeCar не имеет значение возраст пациента. Воспользоваться вызовом частной СМП могут абсолютно все желающие: взрослые, дети, пожилые люди и беременные женщины. Организация активно работает в системе добровольного медицинского страхования.

Бригады частной скорой медицинской помощи дежурят без перерывов и выходных. Специалисты LeCar доброжелательны и аккуратны, тратят на осмотр пациента столько времени, сколько требует ситуация, а не стандарты.

Для того, чтобы вызвать частную скорую помощь LeCar, нужно лишь позвонить по номерам: (8442) 23-03-03, 70-00-03.