Здравоохранение

Если заболеешь в праздники, звони 23-03-03

Здравоохранение 30.12.2021 13:56 Реклама
0
30.12.2021 13:56 Реклама


Этот год выдался непростым – коронавирус внес свои коррективы в жизнь волгоградцев, постучался во многие двери. Тысячи семей столкнулись с потребностью вызова скорой медицинской помощи на дом. 
Для многих звонок на короткий номер экстренной службы обернулся часами ожидания бригады врачей. Есть ли в такой ситуации альтернатива? Есть.
В этом году в Волгограде и Волжском начала работать частная служба скорой медицинской помощи. Машины с надписью LeCar все чаще можно увидеть на дорогах региона. Они оперативно выезжают на вызовы для оказания медицинской помощи. 
И Новый год – не исключение. В праздничные дни специалисты LeCar помогут снять постинтаксикационный синдром, справиться с отравлением пищевыми продуктами и бытовой химией. Оказать помощь при порезах, ушибах, переломах и носовых кровотечениях. Снять симптомы обострения хронических заболеваний. У пациента есть показания для лечения в больнице? Служба скорой медицинской помощи LeCar оперативно доставит в профильное медицинское учреждение для госпитализации.
Поэтому, если в праздники вы увидите на дороге машину скорой помощи LeCar – пропустите ее, она спешит на срочный вызов, чтобы спасти людей, попавших в беду. 

Машины LeCar оснащены новейшим высокоточным оборудованием и полным набором медикаментов для оказания медицинской помощи. Здесь есть и аппараты для искусственной вентиляции легких, и аппараты необходимые для перевозки больных с подозрением на инфаркты и инсульты. 
Бригада может провести экспресс-диагностику, в том числе ПЦР-тест на COVID-19, а также отвезти больного на процедуру КТ грудной клетки для определения степени заболевания и тяжести его протекания. 
Чаще всего на пульт диспетчера поступают вызовы с просьбой провести забор анализов, сделать внутренние инъекции, поставить капельницы, перевязать послеоперационных больных, провести катетеризацию мочевого пузыря. 

Для сотрудников LeCar не имеет значение возраст пациента. Воспользоваться вызовом частной СМП могут абсолютно все желающие: взрослые, дети, пожилые люди и беременные женщины. Организация активно работает в системе добровольного медицинского страхования. 
Бригады частной скорой медицинской помощи дежурят без перерывов и выходных. Специалисты LeCar доброжелательны и аккуратны,  тратят на осмотр пациента столько времени, сколько требует ситуация, а не стандарты.
Для того, чтобы вызвать частную скорую помощь LeCar, нужно лишь позвонить по номерам: (8442) 23-03-03, 70-00-03. 
РЕКЛАМА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Здравоохранение
27.12.2021 12:59
Здравоохранение 27.12.2021 12:59
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.12.2021 17:25
Здравоохранение 26.12.2021 17:25
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.12.2021 20:27
Здравоохранение 24.12.2021 20:27
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
20.12.2021 15:30
Здравоохранение 20.12.2021 15:30
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.12.2021 21:49
Здравоохранение 08.12.2021 21:49
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.12.2021 10:52
Здравоохранение 07.12.2021 10:52
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.12.2021 11:29
Здравоохранение 06.12.2021 11:29
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.12.2021 13:55
Здравоохранение 01.12.2021 13:55
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.12.2021 12:03
Здравоохранение 01.12.2021 12:03
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.12.2021 08:17
Здравоохранение 01.12.2021 08:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.11.2021 18:17
Здравоохранение 30.11.2021 18:17
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
30.11.2021 15:55
Здравоохранение 30.11.2021 15:55
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
30.11.2021 11:13
Здравоохранение 30.11.2021 11:13
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.11.2021 12:43
Здравоохранение 26.11.2021 12:43
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
26.11.2021 09:30
Здравоохранение 26.11.2021 09:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:31
Онкобольных из Михайловки и Камышина официально закрепили за ВолгоградомСмотреть фотографии
17:25
В новогоднюю ночь в Волжском автобусы будут работать бесплатноСмотреть фотографии
16:34
За год суд оштрафовал волгоградские УК на 65 млн рублейСмотреть фотографии
16:05
Включайте праздник: Wink подготовил новогоднее киноменю для любителей яркого, смелого и нереально интересногоСмотреть фотографии
15:57
В Волгограде отремонтируют залатанную улицуСмотреть фотографии
14:40
В СНТ под Волгоградом после энергоколлапса взорвался печной котелСмотреть фотографии
13:56
Если заболеешь в праздники, звони 23-03-03Смотреть фотографии
13:53
Волгоградцев оставили без общественного транспорта в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
13:30
В Волгоградской области прокуратура вступилась за бездомного инвалидаСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде машины попали в ледяную ловушку после порыва трубыСмотреть фотографии
12:04
Волгоградцев предупредили о перебоях с поставками бензина на АЗССмотреть фотографии
11:46
Волгоградец погорел на афере с фальшивыми сертификатами о вакцинацииСмотреть фотографииCмотреть видео
11:34
Жители микрорайона в Волгограде ночью остались без теплаСмотреть фотографии
11:08
Два малолетних ребенка пострадали в тройном ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области за два года умерли более 68 тысяч человекСмотреть фотографии
10:44
Под Волгоградом замерзший селянин угнал школьный автобусСмотреть фотографии
10:20
Бухгалтер и санитарка в Волгоградской области лишились 2,8 млн рублейСмотреть фотографии
09:35
Стреляли холостыми: Волгоградский гарнизон провел предновогодние ученияСмотреть фотографии
09:31
В Волгограде при поддержке Сбербанка открывается новый катокСмотреть фотографии
09:24
Губернатор Бочаров почтил память погибших в терактах 2013 года в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:07
В Волгоградской области мужчина сгорел заживо в квартиреСмотреть фотографии
19:57
Смерть - не причина: в Волгограде мусорный регоператор и коллекторы требуют денег с умершей 5 лет назад женщиныСмотреть фотографии
17:53
В парке Волжского установили арт-объект в виде головы человекаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:03
В Волгограде Альфа-Банк открыл первый офис будущегоСмотреть фотографии
16:54
Суд восстановил на работе отстраненную из-за отказа прививаться волгоградкуСмотреть фотографии
16:51
Волонтеры РУСАЛа воплощают в жизнь новогодние желанияСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде вспомнили жертв теракта на железнодорожном вокзалеСмотреть фотографии
15:36
На заметенной трассе в Волгоградской области три человека пострадали в массовой аварииСмотреть фотографииCмотреть видео
15:04
Налоговики исполнили заветные мечты 10 детей из Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 