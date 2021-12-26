"Зарабатывают на больных": волгоградке с медотводом от прививки отказали в покупке билета











Жительница Михайловки Волгоградской области Ольга Пономарева не смогла уехать в Волгоград на лечение после обострения хронического заболевания. Как рассказала ИА «Высота 102» Ольга, она страдает заболеванием крови и ей надо было попасть на прием к врачу в областной центр, так как гематолога в Михайловке нет. Кроме того, женщина планировала отвезти своего ребенка к психологу, так как и такие специалисты, по ее словам, в городском округе отсутствуют. «Направление на консультацию я по этой причине получить не могла – гематологов у нас нет. Но я срочно нуждалась в консультации врача. У меня резко упал гемоглобин – до 79 единиц. Направление на госпитализацию можно получить только при показателе в 60 единиц. Но это – сразу реанимация и переливание крови. Однако уехать с автовокзала мне не удалось – мне отказали в продаже билета», - рассказала Ольга Пономарева.

Женщина записала на видео общение с кассиром, которая отказалась продать Ольге билет в Волгоград, несмотря на предъявленный документ - медотвод от вакцинации. «Кассир потребовала ПЦР-тест, когда я объяснила, что денег на него нет, но к врачу мне надо срочно, она сослалась на постановление губернатора», - говорит Ольга.Уехать в Волгоград женщине с хроническим заболеванием с михайловского автовокзала так и не удалось. По словам Ольги, она теперь вынуждена искать попутки, чтобы добраться до врача. «Я возмущена этими правилами. Кто решил, что больные люди с медотводом, которым нужно попасть на лечение, должны еще и платить за ПЦР-тест? Кроме того, я не понимаю, почему я должна какой-то женщине в кассе, которая не имеет отношения к медицине, показывать документы о состоянии моего здоровья? У нас же есть закон о врачебной тайне? Когда я звонила в стационар и пыталась узнать о состоянии госпитализированных родственников, мне по телефону заявляли, что не имеют мне права об этом говорить, ссылаясь именно на персональные данные. А неизвестной кассирше я почему-то должна показывать справки о своих болячках. Я думаю, это делается для того, чтобы мы без конца сдавали ПЦР-тесты, а кто-то на этом зарабатывал. Только мы столько не зарабатываем», – считает Ольга.ИА «Высота 102» запросило комментарий к данной ситуации в комитете здравоохранения Волгоградской области.Между тем, напомним, в Волгоградской области ранее ввели правила о продаже билетов на автобусы междугородного сообщения только при наличии QR-кодов о перенесенном заболевании или о вакцинации от коронавируса. Всем остальным надо было сдавать ПЦР-тесты. Однако онкобольным, которым надо было ездить на лечение в Волгоград из-за закрытия филиалов онкодиспансеров в Михайловке и в Камышине, приходилось тратить немалые деньги для сдачи таких тестов. Затем правила немного скорректировали. Согласно этим изменениям, направлявшимся на лечение в клиники Волгограда достаточно было предъявить направление на госпитализацию или консультацию.