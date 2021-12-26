"Зарабатывают на больных": волгоградке с медотводом от прививки отказали в покупке билета

Уехать в Волгоград женщине с хроническим заболеванием с михайловского автовокзала так и не удалось. По словам Ольги, она теперь вынуждена искать попутки, чтобы добраться до врача. «Я возмущена этими правилами. Кто решил, что больные люди с медотводом, которым нужно попасть на лечение, должны еще и платить за ПЦР-тест? Кроме того, я не понимаю, почему я должна какой-то женщине в кассе, которая не имеет отношения к медицине, показывать документы о состоянии моего здоровья? У нас же есть закон о врачебной тайне? Когда я звонила в стационар и пыталась узнать о состоянии госпитализированных родственников, мне по телефону заявляли, что не имеют мне права об этом говорить, ссылаясь именно на персональные данные. А неизвестной кассирше я почему-то должна показывать справки о своих болячках. Я думаю, это делается для того, чтобы мы без конца сдавали ПЦР-тесты, а кто-то на этом зарабатывал. Только мы столько не зарабатываем», – считает Ольга.
ИА «Высота 102» запросило комментарий к данной ситуации в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Между тем, напомним, в Волгоградской области ранее ввели правила о продаже билетов на автобусы междугородного сообщения только при наличии QR-кодов о перенесенном заболевании или о вакцинации от коронавируса. Всем остальным надо было сдавать ПЦР-тесты. Однако онкобольным, которым надо было ездить на лечение в Волгоград из-за закрытия филиалов онкодиспансеров в Михайловке и в Камышине, приходилось тратить немалые деньги для сдачи таких тестов. Затем правила немного скорректировали. Согласно этим изменениям, направлявшимся на лечение в клиники Волгограда достаточно было предъявить направление на госпитализацию или консультацию.