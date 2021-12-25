Происшествия 25.12.2021 11:43
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25.12.2021 11:43
Два человека погибли в результате столкновения по меньшей мере шести автомобилей на трассе Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. Массовое ДТП произошло из-за чрезвычайно сложных погодных условий: из-за метели видимость снизилась до 15 метров, дорога покрылась ледяной коркой.
По предварительным данным, легковой автомобиль Infinity занесло на скользком участке дороги, иномарка выехала на встречную полосу, где врезалась в фуру. В результате два пассажира легкового автомобиля скончались до приезда скорой помощи, водитель находится в критическом состоянии. Еще четыре человека в других машинах получили травмы различной степени тяжести, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. Сотрудники Новоаннинской пожарно-спасательной части провели деблокировку двоих пострадавших.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ГИБДД вводит ограничения на движение по федеральным трассам Москва – Волгоград и Волгоград – Саратов – Сызрань из-за метели и гололеда. Экипажи ДПС выводят грузовые автомобили на отстойники и стоянки, легковые автомобили пропускают по расчищенным участкам трасс поэтапно. Диспетчерам автовокзалов направили уведомления о принятии своевременных мер безопасности при отправке регулярных пассажирских рейсов.
Сотрудники ГИБДД призывают водителей не совершать необдуманных рискованных маневров, опасных обгонов, в обязательном порядке использовать ремни безопасности и детские автокресла. По возможности рекомендуется воздержаться от использования личного транспорта и отказаться от поездок на дальние расстояния.
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