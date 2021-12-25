Происшествия 25.12.2021 11:05
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25.12.2021 11:05
ГИБДД вводит ограничения на движение по федеральным трассам Москва – Волгоград и Волгоград – Саратов – Сызрань из-за метели и гололеда. Видимость на дорогах снизилась до 15 метров, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Экипажи ДПС выводят грузовые автомобили на отстойники и стоянки, легковые автомобили пропускают по расчищенным участкам трасс поэтапно.
«Диспетчерам автовокзалов направлены уведомления о принятии своевременных мер безопасности при осуществлении регулярных пассажирских рейсов», – добавили в региональном Главке.
Сложные погодные условия уже спровоцировали ряд ДТП, в том числе со смертельным исходом. «На дороге гололёд абсолютный, нажимаешь на тормоз – машина как ехала, так и едет, не видно ничего», – сообщил ИА «Высота 102» один из водителей, направляющихся по трассе Р-22 в сторону Москвы.
Сотрудники ГИБДД призывают водителей не совершать необдуманных рискованных маневров, опасных обгонов, в обязательном порядке использовать ремни безопасности и детские автокресла. По возможности рекомендуется воздержаться от использования личного транспорта и отказаться от поездок на дальние расстояния.
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