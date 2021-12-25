Происшествия

На федеральных трассах в Волгоградской области ограничили движение из-за метели

Происшествия 25.12.2021 11:05
0
25.12.2021 11:05




ГИБДД вводит ограничения на движение по федеральным трассам Москва – Волгоград и Волгоград – Саратов – Сызрань из-за метели и гололеда. Видимость на дорогах снизилась до 15 метров, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Экипажи ДПС выводят грузовые автомобили на отстойники и стоянки, легковые автомобили пропускают по расчищенным участкам трасс поэтапно.
«Диспетчерам автовокзалов направлены уведомления о принятии своевременных мер безопасности при осуществлении регулярных пассажирских рейсов», – добавили в региональном Главке.

Сложные погодные условия уже спровоцировали ряд ДТП, в том числе со смертельным исходом. «На дороге гололёд абсолютный, нажимаешь на тормоз – машина как ехала, так и едет, не видно ничего», – сообщил ИА «Высота 102» один из водителей, направляющихся по трассе Р-22 в сторону Москвы.
Сотрудники ГИБДД призывают водителей не совершать необдуманных рискованных маневров, опасных обгонов, в обязательном порядке использовать ремни безопасности и детские автокресла. По возможности рекомендуется воздержаться от использования личного транспорта и отказаться от поездок на дальние расстояния. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Происшествия
25.12.2021 11:43
Происшествия 25.12.2021 11:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2021 10:20
Происшествия 25.12.2021 10:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2021 08:44
Происшествия 25.12.2021 08:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2021 15:16
Происшествия 24.12.2021 15:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2021 14:24
Происшествия 24.12.2021 14:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2021 13:03
Происшествия 24.12.2021 13:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2021 12:33
Происшествия 24.12.2021 12:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2021 10:45
Происшествия 24.12.2021 10:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2021 10:23
Происшествия 24.12.2021 10:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2021 23:02
Происшествия 23.12.2021 23:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2021 20:13
Происшествия 23.12.2021 20:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2021 17:14
Происшествия 23.12.2021 17:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2021 16:19
Происшествия 23.12.2021 16:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2021 14:38
Происшествия 23.12.2021 14:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2021 12:32
Происшествия 23.12.2021 12:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:51
В Волгоградской области резко снизилось количество заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
11:43
Два человека погибли в массовом ДТП на заснеженной трассе в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографии
11:05
На федеральных трассах в Волгоградской области ограничили движение из-за метелиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:20
Водителя и ребенка спасли подушки безопасности в перевернувшейся в Волгоградской области машинеСмотреть фотографии
09:58
В Волгоградской области подорожали ингредиенты для новогодних салатовСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде показали будущее заброшенного ЦУМаСмотреть фотографии
09:00
Гололед и метель ожидаются в Волгоградской области в выходныеСмотреть фотографии
08:44
На ТЭЦ в Волжском потушили пожарСмотреть фотографии
08:24
На Спартановке в Волгограде ликвидировали порыв на теплотрассеСмотреть фотографии
20:51
Китайский город подарил Волгограду двухметровую пандуСмотреть фотографии
20:27
Назначен главный врач Суровикинской ЦРБСмотреть фотографии
17:52
Руководитель ГУ МВД по Волгоградской области назначен замминистра МВД РФСмотреть фотографии
17:04
Жители Волгоградской области задолжали государству 758 миллионовСмотреть фотографии
16:37
На севере Волгограда устраняют последствия порыва на тепловой сетиСмотреть фотографии
15:22
Из волгоградского роддома выписали маму с новорожденной тройней – Тиграном, Гегардом и ЛилитСмотреть фотографииCмотреть видео
15:16
Двое осужденных сбежали из волгоградской колонии под покровом ночиСмотреть фотографии
14:24
В Волгограде сотруднику железной дороги оторвало ногу вагонами поездаСмотреть фотографии
14:09
В Волгоградской области МУП выставили огромный штраф за добычу воды без лицензииСмотреть фотографии
13:34
В Волгоградской области ликвидировали 1600 организаций за фиктивные данныеСмотреть фотографии
13:10
Депутат Волгоградской облдумы отказался от мандата ради новой должностиСмотреть фотографии
13:03
Волгоградские полицейские реанимировали едва не сгоревшего дальнобойщикаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:54
Бочаров пообещал волгоградским депутатам и чиновникам трудный годСмотреть фотографии
12:47
Суд в Волгограде обязал очистить воду в Урюпинском районеСмотреть фотографии
12:33
На Спартановке в Волгограде остывают дома из-за коммунальной аварииСмотреть фотографии
12:10
В Волгоградской области в два раза снизилась смертность от коронавирусаСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде странное поведение водителя каршеринговой машины потянуло на "уголовку"Смотреть фотографииCмотреть видео
10:34
В Волгоградской облдуме назначили новых председателей двух комитетовСмотреть фотографии
10:23
В Волгоградской области потушили пять машин и автобус: есть пострадавшийСмотреть фотографии
09:17
Волгоград завалит снегом в преддверии Нового ГодаСмотреть фотографии
09:09
В Урюпинске полностью ликвидировали аварию на водопроводеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 