Водителя и ребенка спасли подушки безопасности в перевернувшейся в Волгоградской области машине





В Суровикино пострадали 11-летний пассажир и водитель в опрокинувшейся в кювет Honda Accord. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, ДТП случилось накануне на пересечении улиц Сысоева и Автострадная.

За рулем находился 44-летний водитель. Мужчина не справился с управлением, в результате машина вылетела с дороги и перевернулась. К счастью, в салоне сработали подушки безопасности. Однако пострадавших госпитализировали больницу.



Фото ГУ МВД по Волгоградской области.

