



Инспекторы ГИБДД спасли дальнобойщика, который едва не сгорел в своей машине. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, сегодня поздней ночью на обочине федеральной автодороги Р-22 «Каспий» инспекторы отдельного батальона ДПС ГИББД ГУ МВД России по Волгоградской области Дмитрий Меньков и Сергей Подымов заметили большегруз, в кабине которого виднелось разгорающееся пламя. Полицейские открыли кабину, из которой повалил густой дым, и вытащили бездыханного водителя.





Инспекторы стали делать искусственное дыхание и массаж сердца, после которых водитель начал дышать. В кратчайшие сроки офицеры доставили пострадавшего в реанимацию районной больницы. Медики диагностировали у дальнобойщика отравление угарным газом.

Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб потушили горевший автомобиль, от кабины которого к тому времени почти ничего не осталось.

Как оказалось, 64-летний водитель - житель Баку спал, когда произошло короткое замыкание, результате чего вспыхнула кабина и начался пожар.

Старшие лейтенанты Дмитрий Меньков и Сергей Подымов будут поощрены руководством главного управления МВД по Волгоградской области, заверили в ведомстве.



