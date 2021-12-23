Расследования

В Волгоградской области замучившую до смерти пасынка мачеху оставили на свободе на 12 лет

Расследования 23.12.2021 16:45
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23.12.2021 16:45


Новоаннинский районный суд Волгоградской области вынес приговор мачехе, истязавшей своего пасынка из-за того, что он был похож на свою покойную мать. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Екатерина Вальковская, женщину приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако, учитывая наличие у осужденной двоих несовершеннолетних детей, суд отсрочил реальное отбывание наказания до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста. Так как ее младшему ребенку всего два года, то женщина будет оставаться на свободе 12 лет. 
Эта страшная история началась в сентябре 2018 года, когда жительница хутора Галушкинский, имея сына от первого брака, вышла  замуж за вдовца с тремя несовершеннолетними детьми. В июле 2019 года в многодетной семье родилась и совместная дочь. С самого начала женщина возненавидела сына своего супруга, так как видела в нем черты его умершей матери. Она стала всячески настраивать мужа против малыша, прививая чувство безразличия и жестокости к ребенку. С января 2020 года супруги систематически избивали 6-летнего мальчика ремнем, палками, железными вёдрами, унижали и оскорбляли его, причиняя физические, психические и нравственные страдания. Ребенок периодически голодал, в холодное время года его раздетого выгоняли на улицу и не пускали в дом, в результате чего у мальчика появились различные заболевания.
12 мая 2021 года во дворе своего дома мачеха-садистка сильно толкнула мальчика. Он упал на бетонированную дорожку, ударился спиной и затылком. В больницу мачеха обращаться не стала, поскольку боялась, что о жестоком обращении с ребенком станет известно окружающим, и их с мужем привлекут к ответственности. 27 мая 2021 года отец в очередной раз избил несчастного ребенка  ремнем и ударил головой о дверной косяк, в результате чего у мальчика снова пошла кровь из старой  раны на голове. 13 июня 2021 года отец снова ударил сына по голове кулаком. В ночь с 13 на 14 июня 2021 года мальчик практически не спал, плакал и жаловался на головные боли и головокружение. Утром ребенка тошнило и рвало, а к 13.00 часам он потерял сознание в песочнице во дворе. Только после этого отец отвез ребенка в Новоаннинскую районную больницу, где вечером этого же дня он скончался в реанимации. Причиной смерти ребенка явилась тупая закрытая травма головы, кровоизлияние под твердую мозговую оболочку, отек и дислокация головного мозга.
Отец-садист, поняв, что натворил, покончил жизнь самоубийством.  На суде его подельница полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Между тем, стало известно, что органы опеки ранее обращались с иском в суд о лишении подсудимой родительских прав в отношении детей. Однако суд отказал в удовлетворении искового заявления, поскольку она хорошо относилась к двум другим детям своего супруга. 

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