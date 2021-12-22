Отвергнутый поклонник обвинил волгоградку в воровстве

Расследования 22.12.2021 16:28
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22.12.2021 16:28
Обязательные работы на срок 300 часов назначены 44-летнему жителю Волгоградской области за ложный донос о совершении преступления. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, подсудимый в июле текущего года обратился в отдел полиции по Ленинскому району с заявлением о хищении у него денежных средств. В краже он обвинил свою знакомую. В ходе доследственной проверки было установлено, что женщина денег не брала. Выяснилось, что такое заявление мужчина написал от обиды, что она не разделила его симпатию.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.
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