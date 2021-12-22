В Волгограде начал работу сервис быстрой доставки Ozon Express

Полезно знать 22.12.2021 15:03 Реклама
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22.12.2021 15:03 Реклама
Теперь жители города смогут заказать продукты питания и самые разные товары с доставкой всего лишь за час. Ассортимент сервиса в городе насчитывает порядка 15 тысяч товарных наименований — от свежих продуктов, бакалеи и товаров повседневного спроса до товаров для детей, одежды и электроники.
Первый из двух даркcторов Ozon Express (складов, где собираются онлайн заказы для быстрой доставки) уже работает на улице им. Землячки. С его открытием экспресс-доставкой за час охвачены северные районы Волгограда — Ворошиловский район, поселок Городище, поселок Орловка, а также Краснослободск. Доставка от часа доступна для жителей Советского района, поселка Ерзовка, а также Красноармейского района и города Волжский. В дальнейших планах — открытие второго даркстора в начале 2022 года, после чего доставкой в течение часа будет покрыт весь город и близлежащие населенные пункты.
В ассортименте сервиса, помимо разнообразных продуктов питания и товаров повседневного спроса, представлены и продукты под собственной торговой маркой Ozon Express. Она насчитывает порядка 20 позиций — это кофе, чай, молочные продукты и напитки. В начале года появится и собственная пекарня — волгоградцы смогут заказать горячие чесночные багеты, хлеб, чиабатты, слоеную сладкую выпечку и даже донаты.
Вместе с сотрудниками даркстора и курьерами сервис обеспечит в регионе порядка 130 новых рабочих мест. Кроме того, Ozon Express даст новый канал сбыта местным производителям – сервис уже активно ищет локальных поставщиков продуктов питания. Их поиск и обучение работе с платформой проходят в том числе в рамках совместной образовательной программы Ozon и Минсельхоза РФ. Уже сейчас с сервисом сотрудничают АО «Молсыркомбинат-Волжский», ООО «Любимый город», «Волгоградский мясокомбинат» и другие.
«С появлением Ozon Express онлайн-шопинг волгоградцев станет еще удобнее. Мы обеспечим их широким ассортиментом в самых разных категориях, от свежих овощей и фруктов до книг и электроники, с доставкой всего лишь за час — что особенно актуально сейчас, в период подготовки к Новому году. Нам также крайне важно доставлять горожанам свежие и качественные продукты, поэтому в ближайшее время мы расширим ассортимент за счет товаров местных фермеров. Это поддержит локальное производство и обеспечит предпринимателям освоить дополнительный канал продаж», — комментирует Елена Шульгина, директор Ozon Express.
Ozon Express — сервис быстрой доставки из дарксторов, e-grocery подразделение компании Ozon. Сервис представлен в Москве, ряде крупных городов Подмосковья, Санкт-Петербурге, Твери, Томске, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Для заказа онлайн во всех регионах присутствия доступно более 20 тыс. товарных наименований — от свежих продуктов до гаджетов, лекарств и товаров для автомобилистов. Также под брендом Ozon Express выпускается продукция под собственной торговой маркой, в том числе готовые блюда по уникальным рецептам. Под собственной торговой маркой уже выпускается больше 65 товаров, 10 из которых уже получили награду международного конкурса «Гарантия качества 2021».
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