Волгоградский суд заставил власти обустроить мусорные площадки





Места накопления твердых коммунальных отходов обустроены в Советском районе Волгограда по решению суда. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Николай Костенко, надзорное ведомство обратилось с иском к районной администрации после завершения проверки соблюдения требований законодательства в сфере обращения с отходами.

В июне текущего года природоохранной прокуратурой было выявлено, что на территории Советского района имеются места несанкционированного размещения отходов. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал районные власти обустроить места накопления ТКО. Администрация исполнила это решение.



