Расследования

«У нее горели глаза»: жителя Волгоградской области отправили в колонию за поджог «ведьмы»

Расследования 22.12.2021 09:57
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22.12.2021 09:57


40-летний житель города Новоаннинский Волгоградской области Андрей Атарщиков осужден за то, что поджег свою бывшую возлюбленную, в которой ему привиделась ведьма. Как сообщили ИА «Высота 102» в Новоаннинском районном суде, мужчина проведет в колонии общего режима два с половиной года за причинение тяжкого вреда здоровья потерпевшей. 
Трагедия произошла 23 мая этого года во время совместных посиделок будущей жертвы и ее мучителя. Между парой возник конфликт, когда мужчина предложил возобновить прежние отношения, но получил отказ. Обиженный хозяин дома обвинил женщину в том, что она является ведьмой, так как у нее, по его словам, "светились глаза". Атарщиков  решил проверить, горит «ведьма» или нет, взял канистру с бензином, облил женщину и поджег. Находясь в состоянии шока, несчастная пыталась потушить огонь своими руками. Опомнившийся мужчина тоже начал поливать ее водой. После этого кошмара он уложил бывшую возлюбленную в кровать, смазав ожоги мазью. Но утром ей стало хуже. Подруга женщины вызвала скорую помощь, когда та уже потеряла сознание. Ее срочно госпитализировали в ожоговый центр. Как выяснилось, пострадавшая  получила термические ожоги 1,2 и 3-й степени головы, шеи, туловища в области груди и на руках площадью 32%, сопровождающиеся ожоговым шоком 1-й степени.
Поджигатель в содеянном сознался, вину признал частично. Потерпевшая заявила на суде, что материальный и моральный ущерб ей возмещен в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу. 

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