Расследования 20.12.2021 12:14
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20.12.2021 12:14
Полицейские задержали в Волгограде 26-летнего менеджера банка, который оформлял кредиты на клиентов банка без их ведома, а деньги присваивал. Как сообщили в региональном главке МВД, полицейскими установлена причастность подозреваемого к совершению 41 эпизода противоправной деятельности на сумму более 6 миллионов рублей.
Установлено, что банковский работник с января текущего года, используя личный компьютер и служебное положение, осуществил неправомерный доступ к персональным данным клиентов банка, ранее обращавшихся за получением кредитов. По версии оперативников, клерк приобретал сим-карты и от имени клиентов банка подавал заявки на заключение кредитных договоров на суммы от 100 тысяч до 1 миллиона рублей без фактического обращения указанных лиц в банк. Далее он получал доступ к личным кабинетам клиентов и подписывал от их имени кредитные договоры простой электронной подписью. В дальнейшем он перечислял денежные средства на свои счета либо приобретал дорогостоящую технику, которую перепродавал через Интернет.
Следователями следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело ч.3 ст. 159.6 УК РФ (Мошенничество в сфере компьютерной информации). В отношении менеджера банка избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
В ходе обыска по месту жительства фигуранта изъяты десятки сим-карт, сотовые телефоны, компьютерная техника, используемая при совершении противоправных деяний. Он сознался в содеянном.
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