



Оксана Саянова, одна из активистов, получившая известность после скандального визита в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, оштрафована уже в третий раз. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Екатерина Вальковская, Центральный районный суд привлёк ее к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ. Однако правонарушение, которое вменили волгоградке, касается другого, не столь знаменитого визита в управление Роспотребнадзора, который состоялся еще 5 октября. Тогда Оксана Саянова находилась в учреждении без маски. Женщину оштрафовали за это на 5 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, активисток, которые в конце ноября наведались в управление Роспотребнадзора и попытались проверить наличие QR-кода у главного санитарного врача Ольги Зубаревой и ее подчиненных, суды уже привлекли к ответственности. В частности, Оксана Саянова была оштрафована на 10 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических норм и пропускного режима. Тогда женщина пришла в суд в противогазе.



