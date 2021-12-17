Расследования

Волгоградке назначили третий штраф за вторжение в Роспотребнадзор без маски

Расследования 17.12.2021 12:40
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17.12.2021 12:40


Оксана Саянова, одна из  активистов, получившая известность  после скандального визита  в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, оштрафована уже в третий раз.  Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Екатерина Вальковская, Центральный районный суд привлёк ее  к административной ответственности  за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ. Однако правонарушение, которое вменили волгоградке, касается другого, не столь знаменитого визита в управление Роспотребнадзора, который состоялся еще 5 октября. Тогда Оксана Саянова находилась в учреждении без маски. Женщину оштрафовали за это на 5 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу. 
Напомним, активисток, которые в конце ноября наведались в управление Роспотребнадзора и попытались проверить наличие QR-кода у главного санитарного врача Ольги Зубаревой и ее подчиненных, суды уже привлекли к ответственности. В частности, Оксана Саянова была оштрафована на 10 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических норм и  пропускного режима. Тогда женщина пришла в суд в противогазе.

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