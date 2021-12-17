Расследования 17.12.2021 10:23
0
17.12.2021 10:23
Задолженность по заработной плате в сумме более 3 миллионов рублей погашена перед 43 сотрудниками ООО "Строительный комплекс" в Волгограде. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, нарушения прав работников на этом предприятии были выявлены в ходе надзорной проверки, которую провели после жалоб людей в прокуратуру Красноармейского района. Следственными органами по итогам проверки было возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО "Строительный комплекс" по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы) . В настоящее время расследование завершено. Дело направлено для рассмотрения в суд.
В интересах работников организации прокуратурой предъявлены иски в суд о взыскании задолженности по заработной плате, которые рассмотрены и удовлетворены. Вопрос погашения задолженности по заработной плате перед работниками также обсуждался на рабочей группе в прокуратуре Красноармейского района Волгограда с непосредственным участием директора организации. В настоящее время задолженность полностью погашена.
Реклама
Жителя Волгоградской области осудили за терроризм в интернете17.12.2021 12:28
Расследования 17.12.2021 12:28
В Волгограде сбежавшему из ульяновской колонии насильнику вменяют «букет» тяжких статей17.12.2021 11:11
Расследования 17.12.2021 11:11
Волгоградские следователи раскрыли жестокое убийство из-за долга в 2,5 тыс рублей16.12.2021 16:06
Расследования 16.12.2021 16:06
В Волгограде отчим жестоко избивал нелюбимого пасынка16.12.2021 12:30
Расследования 16.12.2021 12:30
В Волгограде вынесли приговор о крупном мошенничестве с муниципальной землей15.12.2021 17:37
Расследования 15.12.2021 17:37
Контрактника осудили за угрозу взорвать воинскую часть в Волгоградской области15.12.2021 17:05
Расследования 15.12.2021 17:05
Селянина в Волгоградской области осудили за хищение детских пособий у государства15.12.2021 16:13
Расследования 15.12.2021 16:13
Вандалы порезали на металл памятник на братской могиле в Волгограде15.12.2021 11:57
Расследования 15.12.2021 11:57
СК завершил расследование аферы о поставке "липового" молока в колонии Волгоградской области14.12.2021 14:11
Расследования 14.12.2021 14:11
В Волгограде подрядчик по благоустройству обманул застройщика с квартирами13.12.2021 17:42
Расследования 13.12.2021 17:42
Волгоградцу "со связями" в Росимуществе вынесли окончательный приговор13.12.2021 17:15
Расследования 13.12.2021 17:15
Мусорного регоператора заподозрили в обмане потребителей в Волгоградской области13.12.2021 17:06
Расследования 13.12.2021 17:06
Главу транспортной компании обвиняют в ЧП с соляной кислотой в Волгоградской области13.12.2021 16:35
Расследования 13.12.2021 16:35
Трое браконьеров осуждены за наглую ловлю рыбы с моста Волжской ГЭС12.12.2021 08:59
Расследования 12.12.2021 08:59
Покрывшуюся маслянистыми пятнами реку в Волгоградской области проверят чиновники10.12.2021 17:41
Расследования 10.12.2021 17:41
Реклама