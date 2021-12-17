



Задолженность по заработной плате в сумме более 3 миллионов рублей погашена перед 43 сотрудниками ООО "Строительный комплекс" в Волгограде. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, нарушения прав работников на этом предприятии были выявлены в ходе надзорной проверки, которую провели после жалоб людей в прокуратуру Красноармейского района. Следственными органами по итогам проверки было возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО "Строительный комплекс" по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы) . В настоящее время расследование завершено. Дело направлено для рассмотрения в суд.

В интересах работников организации прокуратурой предъявлены иски в суд о взыскании задолженности по заработной плате, которые рассмотрены и удовлетворены. Вопрос погашения задолженности по заработной плате перед работниками также обсуждался на рабочей группе в прокуратуре Красноармейского района Волгограда с непосредственным участием директора организации. В настоящее время задолженность полностью погашена.



