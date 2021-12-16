









Задержан подозреваемый в жестоком убийстве 32-летнего жителя Суровикинского района Волгоградской области. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова, тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено на днях в одном из частных домовладений хутора Качалин Суровикинского района. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 32-летний мужчина задолжал в местном продуктовом магазине около 2,5 тысячи рублей. О наличии такого долга стало известно 21-летнему мужчине, который являлся сыном продавца. Он решил получить эти деньги и направился к должнику домой. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес 32-летнему мужчине около 49 ножевых ранений.





После этого он покинул место происшествия.

Подозреваемый дал признательные показания. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото и видео: СУ СКР по Волгоградской области