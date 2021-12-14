Расследования

СК завершил расследование аферы о поставке "липового" молока в колонии Волгоградской области

Расследования 14.12.2021 14:11
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14.12.2021 14:11


Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении сотрудников УФСИН и коммерсантов, которые организовали поставку суррогатного молока в исправительные колонии Волгоградской области. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СК России по региону Дарья Буянова, с целью подзаработать фигуранты уголовного дела заключили государственный контракт между ведомством и коммерческой организацией на сумму около 5 миллионов рублей на поставку более 150 литров фальсифицированного молока. 
Следствие установило, что летом 2019 года бывший начальник отдела тылового обеспечения УФСИН России по региону вместе со своим заместителем вступили в сговор с представителями коммерческих организаций, которые занимались торговлей молочных продуктов. С целью хищения бюджетных средств они заключили контракт на поставку молока. Однако вместо питьевого молока они задумывали поставлять жидкость, которая не отвечала физико-химическим показателям качества. Эта жидкость, которая являлась фальсификатом питьевого молока, была изготовлена и упакована на Тырновском молочном заводе в Рязанской области, а потом реализована коммерческой организацией из Нижнего Новгорода по заниженной цене. После приема фальсифицированной продукции, сотрудники УФСИН изготовили и подписали липовые рапорты на оплату товарных накладных и передали их для перечисления оплаты. Однако распорядиться всей суммой денег не смогли, так как их преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. 
В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч.1 ст.327 УК РФ (подделка официального документа в целях его использования). В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения прокурору области. 

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