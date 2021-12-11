В Волгограде дикая лиса пришла к подъезду многоэтажки

Происшествия 11.12.2021 12:23
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11.12.2021 12:23
Жители поселка Максима Горького сфотографировали дикую лису, которая пришла к одному из подъездов дома №19 по ул. Терешковой. Это - центр военного городка, где расположены десятки многоэтажек и магазинов. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, дикое животное было впервые замечено около недели назад, однако накануне ее снова видели в поселке. Жители переживают, что лиса может быть больна бешенством, так как без боязни вышла к людям.Между тем, в облкомприроды и ветеринарных службах уже получили информацию о нахождении дикого животного в населенном пункте. Здесь провели обработку территории прикормкой с вакциной от бешенства. В случае, если лиса снова будет замечена в поселке, необходимо обратиться в облкомприроды по телефону 35-31-01.
Напомним, в Волгоградской области в этом году было зафиксировано около 60 случаев заболевания бешенством среди диких и домашних животных. Три человека скончались, не обратившись вовремя к врачам после укусов питомцев.
Фото из группы поселка Максима Горького в мессенджере.
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