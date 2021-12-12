



Четырехэтажный дом на улице Козака, 3 в Кировском районе Волгограда, где 7 декабря произошло ЧП с газом , подлежит восстановлению, угрозы обрушения здания нет. Об этом чиновники сообщили жильцам на встрече в районной администрации спустя шесть дней после происшествия, которое официальные ведомства назвали «хлопком» или «пожаром».

Результаты первичного обследования специализированной организацией подтвердили работоспособность несущих конструкций квартир по соседству с той, где произошел взрыв, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. Значительные повреждения, считают эксперты, получили только межквартирные перегородки и торцевая наружная стеновая панель квартиры №44, которая сместилась в результате инцидента.





Чтобы спасти пострадавший подъезд, управляющая компания в первую очередь установит и закрепит на стеновой панели инвентарные стальные стойки. Тем временем специализированная компания начнет проводить комплексную экспертизу здания, на основе которой разработают перечень восстановительных работ. Срок их выполнения пока неизвестен, его определят после утверждения плана ремонта. За разработку документации и реконструкцию жильцы платить не будут, заверили их чиновники.

А вот восстановление межквартирных перегородок, по всей видимости, отчасти ляжет на плечи самих собственников. Присутствовавший на встрече чиновников и жильцов депутат Госдумы Андрей Гимбатов пообещал помочь со строительными материалами.

На время ликвидации последствий взрыва людям предложили переехать в муниципальный маневренный фонд. Жильцы могут претендовать на получение материальной помощи, «размер которой устанавливается в соответствии с действующим законодательством», уточнили в пресс-службе администрации. Тем, чьи квартиры были застрахованы, окажут юридическую помощь специалисты ассоциации собственников многоквартирных домов. Работники УК также обязались помочь родственникам пострадавшей от взрыва пенсионерки вывезти из полуразрушенной квартиры весь мусор. Кроме того, администрация поручила обслуживающей организации разобраться с вопросом отопления в подъезде, который промерзает после взрыва.





Напомним, ЧП в третьем подъезде четырехэтажки на улице Козака случилось рано утром 7 декабря. По словам жильцов, в квартире №44 произошел сильный взрыв, от которого проснулся весь дом. Люди видели пламя, вырывающееся из окна пострадавшей квартиры, а в подъезде очень сильно пахло бытовым газом. По официальной информации СУ СКР по Волгоградской области, в одной из квартир дома №3 по ул. Козака в Кировском районе Волгограда женщина включила свет в одной из комнат, после чего на кухне «произошел хлопок». Женщина получила травмы, она доставлена в больницу, угрозы для ее жизни и здоровья нет, заверяли в ведомстве. В ходе осмотра места происшествия следователями изъята газовая колонка, а также газовый счетчик.